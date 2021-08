Finisce fuori strada con l’auto, soccorso e portato in ospedale

MONTECASSIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nella frazione Valle Cascia, a Montecassiano, per un’auto finita nel fossato a lato strada.

Sul posto la squadra dei VVF di Macerata ha prestato assistenza per far uscire la persona che era alla guida dell’auto. L’uomo è stato, subito dopo, trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Macerata per accertamenti. Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza sia la vettura, sia l’area circostante.

Sul posto anche il personale del 118 e gli agenti della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it