Il marchigiano Maurizio Greganti è il nuovo ambasciatore d’Italia in Iraq

Nato a Senigallia, dove ha frequentato il liceo, ha vissuto a lungo con la famiglia a Montemarciano. “E’ un onore – ha detto – iniziare la missione in un Paese cruciale per gli equilibri in Medio Oriente”

ROMA – Dopo il gradimento del Governo interessato, è stata ufficializzata oggi la nomina, deliberata dal Consiglio dei ministri, di Maurizio Greganti come ambasciatore d’Italia a Baghdad. Lo riferisce una nota la Farnesina. Maurizio Greganti, nato a Senigallia (il 13 settembre 1966), dove ha frequentato il liceo, ha abitato a lungo, con la famiglia, a Montemarciano.

“E’ un onore – ha detto il nuovo ambasciatore – iniziare la missione in Iraq, Paese cruciale per gli equilibri in Medio Oriente ed a cui siamo legati da un’antica e profonda amicizia. Lavorerò intensamente per rafforzare le relazioni bilaterali, nel segno della pace, della sicurezza e della prosperità condivisa”.

Maurizio Greganti si è laureato in Scienze Politiche all’Università Luiss di Roma nel 1990. In seguito ha ottenuto il Master in Studi Amministrativi al Collegio d’Europa, a Bruges.

Nel 1993 ha iniziato la carriera diplomatica alla Direzione Generale per il Personale e l’Amministrazione. Nel 1995 si è trasferito all’Ambasciata d’Italia ad Amman, in Giordania, dove è rimasto fino all’inizio del 2.000. Subito dopo ha prestato servizio presso l’Ufficio commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, in Germania.

Rientrato a Roma, nel 2003, Maurizio Greganti ha operato nella Direzione Generale per l’Integrazione Europea dove è rimasto, in veste di Capo Ufficio, fino al 2009. Subito dopo è ripartito per l’estero, svolgendo il proprio incarico presso la Rappresentanza Permanente d’Italia all’Unione europea, a Bruxelles.

Dal 2015 è nuovamente alla Farnesina come capo dell’unità per la Federazione Russa, i Paesi dell’Europa orientale, del Caucaso e dell’Asia centrale della Direzione generale per gli Affari politici e di sicurezza, incarico che svolge fino alla fine del 2016. Subito dopo il trasferimento all’ambasciata d’Italia a Washington, negli Stati Uniti d’America. E da oggi – 14 dicembre – il marchigiano Maurizio Greganti è il nuovo Ambasciatore d’Italia a Baghdad, in Iraq.

