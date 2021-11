Studenti controllati mentre scendono dai pullman per garantire a tutti una maggiore sicurezza

FABRIANO – Questa mattina i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fabriano, con la collaborazione di due cani dell’unità cinofila, giunti da Pesaro, di personale in borghese e della Stazione cittadina, hanno effettuato un controllo nel parcheggio scambiatore della città, che si trova nel quartiere Santa Maria.

Nove i pullman, con molti studenti, controllati dai carabinieri nel corso dell’operazione, avviata alle 7 del mattino.

Sono stati controllati, nel massimo rispetto della tutela delle persone, molti studenti, non solo quelli provenienti dal comprensorio. Particolare attenzione è stata rivolta agli zaini.

Un controllo significativo, per garantire a tutti una maggiore sicurezza, che si aggiunge ai tanti altri effettuati in passato. E questa volta – dato importante da registrare – non sono state trovate sostanze stupefacenti di alcun genere. E questo va considerato in maniera molto positiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it