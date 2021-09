Si schianta con l’auto contro un camion, soccorso e trasportato all’Ospedale di Torrette

MACERATA – Un automobilista è rimasto ferito, questa mattina, in un nuovo incidente stradale avvenuto sulla Carrareccia, alla periferia di Macerata.

Per cause in via di accertamento, da parte degli agenti della Polizia locale, una Mini Minor si è scontrata con un camion.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Macerata che hanno provveduto ad estrarre il conducente dall’auto, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.

L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118 che, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, hanno poi provveduto al suo trasferimento all’ospedale anconetano di Torrette.

