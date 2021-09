Nuova truffa online, due giovani denunciati dai carabinieri

FABRIANO – I carabinieri della Stazione di Fabriano hanno identificato e denunciato per truffa in concorso due uomini, uno di 26 anni del Bangladesh, residente a Verona, e uno di 28 anni originario e residente in Sicilia, già noti alle forze dell’ordine.

Il primo ha messo in vendita, in un sito specializzato nella vendita di prodotti online, un paio di stivali da moto. Una 58enne di Fabriano, interessata all’acquisto, ha contattato il venditore. Inizia, così, una trattativa che porta a confermare la volontà di comprare gli stivali a 100 euro.

Il secondo protagonista, il 28enne, ha iniziato, poco dopo, una corrispondenza via mail con la donna fino ad indicarle, passo passo, cosa fare per effettuare il pagamento. Con la scusa che il pagamento richiesto non è andato a buon fine, la donna ha effettuato diverse ricariche su una PostePay per un importo complessivo di mille euro. Di lui si sono poi perse le tracce. Nell’arco di mezza giornata è riuscito a ritirare in uno sportello quanto lei aveva versato.

Siccome a casa della donna nessun pacco è arrivato, ha deciso di raggiungere la caserma dei carabinieri di Fabriano per sporgere denuncia.

