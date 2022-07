Continuano le truffe online: i carabinieri denunciano altre quattro persone

FABRIANO – Altre due truffe sono state scoperte dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano.

Una 46enne di Napoli è stata denunciata per truffa aggravata. Ha messo in vendita, online, un cane di razza. L’annuncio è stato letto da una fabrianese di 35 anni che, interessata, ha avviato una trattativa privata per l’acquisto. Trovato l’accordo la giovane donna versa 1.200 su una Postepay, ma il cane di razza non le è stato mai consegnato. I carabinieri di Fabriano, dopo lunghe indagini informatiche, sono risaliti alla truffatrice, già nota per precedenti specifici, che è stata denunciata.

I carabinieri della Stazione di Cerreto d’Esi, invece, hanno denunciato tre lombardi di 24, 26 e 27 anni per truffa in concorso. Vittima un uomo di 42 anni residente nella provincia di Macerata. Quest’ultimo ha messo in vendita, in un sito specializzato, un gommone a motore a 5 mila euro. L’uomo è stato contattato dai tre che si sono mostrati subito interessati all’acquisto.

Dopo una veloce trattativa i tre confermano l’intenzione di comprare il gommone. Il proprietario chiede loro come fare per avere i soldi. I tre gli consigliano di fermarsi al primo sportello automatico che avrebbe trovato sulla strada. In quel momento il 42enne stava circolando a Cerreto d’Esi. Va allo sportello, segue le loro indicazioni, ma invece di ricevere il versamento da 5mila euro, lo effettua sulla loro carta prepagata.

Solo più tardi, dopo nuova verifica, tramite applicazione, scopre di aver perso i soldi e torna a Cerreto d’Esi per sporgere denuncia presso i carabinieri della Stazione locale. I militari, al termine delle indagini, hanno denunciato tre giovani per truffa in concorso.

