Ferri e Andreolini: “La piaga degli infortuni sul lavoro sembra non conoscere fine”

PESARO – Paolo Ferri della Filca Cisl Marche territorio di Pesaro Urbino e Maurizio Andreolini della Cisl di Pesaro esprimono vicinanza al lavoratore infortunato questa mattina alla Metalplex di Montelabbate.

“La piaga degli infortuni sul lavoro – affermano Ferri e Andreolini – purtroppo continua e sembra che non conosca fine supportata anche da dati che non ci tranquillizzano .

“Solo 3 mesi fa, il 24 maggio, unitariamente abbiamo sollecitato le Istituzioni, con un presidio davanti al Prefettura, proprio sull’emergenza della sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Abbiamo chiesto con forza in quella occasione che la sicurezza di luoghi di lavoro sia una priorità almeno al pari della pandemia che purtroppo stiamo vivendo e che la stessa diventi patrimonio comune e non solo appannaggio dei lavoratori.

“La Cisl e la Filca Cisl stanno portando avanti una campagna di forte sensibilizzazione riguardo la sicurezza nei luoghi di lavoro sia Edili e Impianti fissi con assemblee e manifestazioni anche a carattere Regionale sull’argomento.

“Purtroppo dobbiamo constatare che ciò non può bastare da solo, perciò chiediamo l’intensificazione dei controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro e del Servizio prevenzione dell’ASUR, per far si che la SICUREZZA nel lavoro sia la priorità assoluta, anche con verifiche periodiche e certe sulle dinamiche infortunistiche più frequenti, gravi e meno gravi.

“Troppi lavoratori – concludono Paolo Ferri e Maurizio Andreolini – pagano un dazio salato e ciò non è più accettabile in una società che fonda le basi della propria convivenza sulla dignità dell’uomo”.

