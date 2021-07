Un vasto incendio di vegetazione alla periferia di Ancona. Area sotto controllo durante la notte / Video

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di martedì nella frazione anconetana di Gallignano per un incendio di paglia e vegetazione che ha interessato quasi due ettari di terreno.

Sul posto sono intervenuti 12 Vigili del fuoco provenienti da Ancona e Jesi, il funzionario di servizio, per il coordinamento delle squadre a terra, il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), per il coordinamento dell’elicottero antincendio regionale. L’elicottero ha effettuato numerosi lanci di acqua nelle colture presenti mentre le squadre dei Vigili del fuoco hanno spento le fiamme che, in alcuni punti, si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni. L’incendio rimarrà sorvegliato per tutta la notte da 4 squadre di volontari della Protezione civile e da una squadra dei Vigili del fuoco.

QUI SOTTO un video:

