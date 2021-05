Il nuovo Prefetto Tommaso Ricciardi ricevuto dal presidente della Provincia di Pesaro Urbino

PESARO – Il nuovo Prefetto di Pesaro e Urbino Tommaso Ricciardi, accompagnato dal Capo di Gabinetto Antonio Angeloni, è stato ricevuto in Provincia dal Presidente Giuseppe Paolini, alla presenza del segretario generale dell’ente Michele Cancellieri e del direttore generale Marco Domenicucci.

Il Presidente ha rivolto al Prefetto il benvenuto a nome dell’intera comunità provinciale, formulando gli auguri di buon lavoro e ricordando le eccellenze di cui è ricco il territorio, sia dal punto di vista culturale, storico e architettonico, che ambientale ed enogastronomico, così come nell’artigianato e nell’industria. “I marchigiani sono gente operosa, che all’inizio fatica un po’ ad aprirsi, ma poi spalanca la propria porta e dona affetto sincero”, ha detto Paolini.

Inevitabile parlare dei due comuni “secessionisti”. “Non comprendo come si possano rinnegare le proprie origini”, ha detto il Prefetto Ricciardi, chiedendosi se questa scelta porterà realmente ad un maggiore benessere della popolazione passata in Emilia Romagna. Il Prefetto ha quindi evidenziato l’accoglienza ricevuta in questi primi giorni a Pesaro e la volontà di avviare una fattiva collaborazione con le istituzioni del territorio provinciale. (g.r.)

