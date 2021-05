Il 27 maggio si discute di “Persone con disabilità e Costituzione”

di FEDERICO GIRELLI*

L’Università di Pavia ha promosso un Seminario per discutere delle questioni oggetto del libro “Persone con disabilità e Costituzione” (Editoriale Scientifica, 2020), scritto assieme all’amico prof. Carlo Colapietro dell’Università Roma Tre.

L’evento, già annoverato fra gli “Appuntamenti” dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, si terrà giovedì 27 maggio a partire dalle ore 9:30 sulla piattaforma ZOOM: hiips://us02web.zoom.us/j/9107406686 .

Oltre ai due autori interverranno Silvia Illari, Francesco Rigano, Giuditta Matucci ed Elena Vivaldi.

Da diversi anni ormai Carlo Colapietro ed io abbiamo orientato parte dei nostri studi sulla posizione costituzionale delle persone con disabilità.

Si tratta di un percorso di ricerca intrapreso insieme condividendo riflessioni, alimentando un dialogo, un confronto, rivelatisi nel tempo sempre fecondi: questo libro è stato scritto nella convinzione che la disabilità è una delle tante manifestazioni della persona umana, collocata al centro del programma costituzionale.

La disabilità, peraltro, è, come noto, una condizione che può anche sopravvenire per via degli imprevedibili accadimenti della vita; anzi, la pandemia da Covid-19 ci dimostra nei fatti come nessuno possa considerarsi immune da situazioni di fragilità personale o sociale.

Lo studio del dato positivo, degli approdi giurisprudenziali, dei contributi della dottrina sul thema ci hanno fatto trarre la conclusione per cui la tutela delle persone con disabilità trova il suo ineludibile presupposto nella garanzia del pregiudiziale diritto a poter usufruire dei diritti.

Inoltre, abbiamo tentato di mettere a fuoco, di esplicitare, quello che è, a nostro avviso, il cuore della tutela costituzionale delle persone con disabilità ossia la garanzia del “meta-diritto” alla socializzazione, la cui (articolata) configurazione vede il suo primo pilastro nel riconoscimento del diritto fondamentale all’istruzione.

Un particolare debito di riconoscenza abbiamo nei confronti del Maestro Franco Modugno, giudice della Corte costituzionale e professore emerito di diritto costituzionale nell’Università Sapienza di Roma, che molto ci ha onorato scrivendo la Presentazione che apre il volume.

*Professore di Diritto Costituzionale – Delegato del Rettore per le Disabilità e i DSA – Università degli Studi Niccolò Cusano

