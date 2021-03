Nelle Marche la boxe non si ferma, domenica nuova manifestazione a Fermo

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Il pugilato non si ferma e pure nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid 19 emanati dalla Federazione e dalle disposizioni nazionali e locali, in assenza di pubblico, continua a programmare la propria attività.

In questa ottica domenica 21 marzo alle ore 17 presso la palestra CONI di Fermo per la regia della Nike si svolgeranno sette matches dilettantistici fra pugili della regione che incroceranno i guantoni fra loro e contro due atleti della società abruzzese Pug. Di Giacomo. L

a parte più consistente degli atleti è rappresentata dalla Nike con quattro pugili seguita dalle due palestre di Ancona, La Dorica e la GLS, con altrettante presenze. Matches che sulla carta appaiono equilibrati con caratteristiche tecniche ed agonistiche più che valide. Un occhio particolare ai confronti fra Belleggia e Perdichizzi della Nike che si misureranno con gli abruzzesi Corneli e Cavalletti. Interessante anche vedere le tre riprese fra Tulli e Fiore che, con le caratteristiche tecniche di entrambi, si preannunciano molto intense.

Il programma

Youth kg 81: Belleggia Michele (Nike) vs Corneli Manuel (Pug. Di Giacomo); Junior kg 67: Tulli Lorenzo ( San Giorgio Boxe) vs Fiore Nicholas (Pug. Dorica); Elite 2^ kg 60: Perdichizzi Francesco (Nike) vs Cavalletti Alessio ( Pug. Di Giacomo); Youth kg 60: Carelli Antonello (B.C.Castelfidardo) vs Giacchetti Matteo (Pug. Dorica); Elite 2^ kg 64: Costantini Edoardo (Nike) vs D’Adamo Gian Marco (Pug. 1923); kg 81: Onujuvenal Uzoie (Liberti Fabriano) vs Fall El Hadji Ousmane (GLS Dorica); Albertini Alessandro (Nike) vs Fontana Simone (GLS Dorica).

Nella foto: il pugile delle Nike Perdichizzi in un recente combattimento

