Servizi sanitari di emergenza in gravi difficoltà, scatta l’allarme dei medici

Una lettera aperta inviata dagli operatori dei Pronto Soccorso – già 800 le firme – al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Ministro della Salute ed ai presidenti delle Regioni

ANCONA – I servizi sanitari, soprattutto quelli di emergenza, sono da tempo in gravissime difficoltà. Per questo i medici dei Pronto Soccorso italiani hanno inviato una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Ministro della Salute ed a tutti i Presidenti delle Regioni.

La lettera è stata già firmata da oltre 800 medici.

Questo il testo:

“Siamo medici dei Pronto Soccorso italiani.

Vi scriviamo questa lettera aperta per esprimere la nostra preoccupazione relativa alla situazione dei servizi sanitari di emergenza del nostro Paese e della Sanità in generale.

Siamo medici dell’emergenza, quelli che in pochi minuti devono capire perché avete mal di testa, mal di pancia, male al petto, perché non respirate o siete svenuti, perché avete la febbre o cosa vi siete fatti in un incidente, quanto è grave il vostro disturbo e come e quanto rapidamente intervenire.

Siamo quelli che di giorno e di notte, tutti i giorni dell’anno, assistono con serietà e responsabilità i tanti cittadini che afferiscono ai servizi sanitari d’emergenza, tra cui le decine di migliaia di persone colpite negli ultimi mesi dall’infezione da SARS COV2.

Il nostro è un lavoro difficile, faticoso dal punto di vista sia fisico che emotivo, e gravato da non pochi rischi personali. Un lavoro che da molti anni è oberato da carichi difficili da sostenere e da una carenza cronica di organico.

Il Pronto Soccorso è l’anello di congiunzione tra la medicina del territorio e quella ospedaliera, il punto nevralgico dove si concentrano le criticità di entrambe. Da una parte i cittadini si rivolgono a noi non solo per problemi di salute urgenti, ma sempre più spesso anche perché non trovano una risposta adeguata o tempestiva nei servizi territoriali o ambulatoriali. Dall’altra parte i reparti ospedalieri soffrono di una carenza di posti letto ormai cronica. In mezzo sta il Pronto Soccorso, l’unico servizio che non può mai dire “mi dispiace, siamo al completo”, ma che deve far fronte, sempre e comunque, in qualunque situazione, alla domanda di salute degli utenti, in condizioni di sovraffollamento cronico, con numerosi pazienti che sulle barelle nei corridoi attendono un posto letto, spesso anche per giorni.

C’è una sproporzione tra la domanda di salute e l’offerta. Noi siamo quelli che davanti a questa sproporzione mettono la loro faccia, e che spesso devono risponderne, pur non avendo alcuna responsabilità diretta.

Queste difficoltà, che affrontiamo quotidianamente da anni, seppure in misura differente da struttura a struttura, sono state ulteriormente amplificate dalla pandemia da Coronavirus, che ha messo a durissima prova un settore del nostro sistema sanitario che già da tempo mostra elementi di profonda criticità.

Affrontare la prima ondata è stato molto difficile, sotto il profilo sia emotivo sia professionale, e ritrovarsi, dopo pochi mesi, ad affrontare una seconda ondata ancora più violenta, ha rappresentato una prova che molti di noi pensavano di non riuscire a superare.

Non ci interessa entrare ora nella disamina di quanto è stato fatto e quanto invece si sarebbe potuto fare per affrontare al meglio questa seconda fase della pandemia, peraltro ampiamente prevedibile. È però evidente a tutti che abbiamo trovato nuovamente enormi difficoltà nel rispondere alle richieste di cura dei pazienti con Covid19, ed in troppi casi nei nostri Pronto Soccorso sovraffollati abbiamo vissuto momenti terribili, con ritmi di lavoro e carichi di responsabilità davvero ardui da sostenere, a causa di una sproporzione troppo ampia tra le necessità dei cittadini e le risorse, innanzitutto umane, deputate a soddisfarle.

La terza ondata, ahinoi, ci aspetta, e ci chiederà nuovi, enormi, sacrifici. E ci troverà ancora in prima linea, sempre più stanchi e provati, e sicuramente anche più frustrati ed arrabbiati, se dovessimo trovarci a rivivere i medesimi disagi delle prime due ondate.

Ma è il lavoro che abbiamo scelto. Non ci sottrarremo alle responsabilità civili e ai doveri professionali che esso comporta.

Non vogliamo applausi o medaglie, né tanto meno essere chiamati eroi.

Chiediamo però di essere messi nelle condizioni di compiere il nostro lavoro nel miglior modo possibile, con ritmi e carichi sostenibili, che garantiscano a tutti i cittadini le cure e le attenzioni che si attendono e che meritano. Perché sappiamo bene che la carenza di organico, il mancato rispetto dei riposi e delle ferie, l’elevato numero di turni di guardia notturni, il sovraffollamento, la carenza di posti letto, mettono a rischio prima di tutto la sicurezza dei malati, oltre a rendere sempre più gravoso e meno desiderabile il nostro lavoro di medici d’urgenza. Ed anche questo elemento richiederebbe un’attenta riflessione e adeguati provvedimenti.

Ci preme inoltre sottolineare come sia nostro diritto e dovere segnalare alle nostre Aziende i problemi che incontriamo ogni giorno e i pericoli che ne conseguono, in un’ottica costruttiva di collaborazione e di miglioramento continuo. Vorremmo avere la serenità di poterlo fare senza il rischio di censure o biasimi da parte dei nostri superiori, ed essere sicuri che il parere di professionisti in prima linea venga preso nella dovuta considerazione e riceva delle risposte concrete e tempestive, in particolare durante un’emergenza sanitaria senza precedenti, dove gli attori in campo sono i primi a comprendere le criticità.

Vorremmo essere certi di non essere lasciati soli, ma di trovare nelle dirigenze ospedaliere, nelle forze politiche e nelle istituzioni un valido supporto organizzativo e un adeguato dispiego di risorse a sostegno della sanità e del nostro impegno quotidiano.

Ognuno, ora più che mai, deve farsi carico delle responsabilità che il proprio ruolo comporta.

Bene hanno fatto quelle aziende, quei dirigenti della sanità che hanno operato all’interno ed all’esterno degli Ospedali, a vantaggio dei pazienti e per affrontare al meglio possibile questa grave crisi sanitaria, favorendo il dialogo tra i servizi territoriali, quelli d’emergenza e di Pronto Soccorso e i reparti ospedalieri.

Prendiamo esempio da loro perchè solo unendo le rispettive forze e competenze, in un clima costruttivo di dialogo, ascolto ed alleanza, potremo affrontare la nuova emergenza e superarla al meglio.

Questa pandemia deve insegnarci a ripensare le priorità della vita e di una società che vorremmo più etica e civile, che metta al centro l’individuo e i suoi i diritti fondamentali: il diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla libertà di opinione e di espressione.

Non perdiamo tempo e rimbocchiamoci le maniche.

Buon lavoro a tutti.

La lettera è già stata firmata – tra gli altri – dai medici:

Katia Cazzola Milano

Anna Maria Rusconi Pietra Ligure

Andrea Vicenzi Milano

Paolo Villa Milano

Abbas Abbas Borgomanero

Sara Abram Cuneo

Marco Agostinis Milano

Valentina Albertini Milano

Giuliano Maria Alberton Padova

Lorenzo Albertu Rovigo

Anna Albiero San Bonifacio (Verona)

Alfano Alessia Portogruaro

Anna laura Alimonda Cagliari

Elisabetta Allevi Cinisello Balsamo

Enzo Aluffi Verduno

Michele Alzetta Venezia

Fabiola Arancio Catania

Allegra Arata Piacenza

Arianna Ardito Torino

Adriano Arena Verona

Matteo Aritzu Tivoli

Nicoletta Artana Cuneo

Michael Arzenton Verona

Francesco Paolo Attanasio Cento

Giampiero Aversa Riccione RN

Giulia Maria Azin Milano

Paola Azzolini Legnago

Maddalena Bagnasco Genova

Marco Baldi Chivasso

Francesco Balducci Perugia

Andrea Balestra Genova

Alessandra Banderali Asti

Marcello Baraldi Vignola (MO)

Emanuela Barbano Udine

Caterina Barberi Milano

Luca Barbi Carpi

Maria mirella Barbieri Faenza ( Ravenna)

Erica Baroni Piacenza

Marco Barozzi Modena

Bianca Paola Barsotti Alba

Davide Bastoni Piacenza

Nicola Battino Carbonia

Marco Bazzica Alessandria

Angelo Beccari Belluno

Alessandro Beccari Montebelluna-Arzignano-Valdagno

Alessandro-Giacco Bellatorre Udine

Roberta Bellesi Firenze

Andrea Bellone Milano

Pietro Bellone Milano

Mauro Belotti Milano

Irene Benedetti Piacenza

Alessandro Bertagnin Mirano (VE)

Luigi Bertelé Faenza

Eugenia Bertin Mirano

Elena maria Bertinato Milano

Alessio Bertini Livorno

Alessandra Bertolino Mondovì

Barbara Betresini Arzignano

Nicola Bettera Bolzano

Giuseppe Bettoni Milano

Domenico Bevilacqua Valdagno

Simone Bianco Padova

Pietro Claudio Biancu Cagliari

Vera Bignone Mondovì (CN)

Domenico Bilotti Lamezia Terme

Giulia Bissichini Pavia

Niccolò Bitto Milano

Manuela Bizzarri San Benedetto del Tronto (A.P.) Pronto Soccorso OC

Luigi Blarasin Pordenone

Luigi Bleve Piove di Sacco

Gustavo Boemi Torino

Augusto Boido Milano

Stefania Boldini Verona

Michele Boldrini Genova

Elisa Mariadele Bollini Magenta (MI)

Luca Bonacchini Milano

Sara Bonfatti Bologna

Cristina Bongiovanni Roma

Antonio Bonora Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona

Mattia Bonzi Milano

Marta Borella Milano

Paola Bortolotti Pordenone

Elena Boschi Faenza

Elisa Boscolo Pavia

Ilaria Bossi Milano

Federica Bossi Pesaro

Giulia Maria Bottani Lodi

Federica Bovaro Torino

Pier Luigi Bozzano Genova

Claudio Bozzoli Padova

Martina Brasesco Genova

Alexei Bratutel Treviso

Barbara Brignolo Ottolini Milano

Ramona Brugnera Pesaro

Lia Cacopardo Milano

Gianluca Bruno Cadeo Bergamo

Nadia Calabrese Udine

Martina Calabrini Catania

Simone Calamai Parma

Paolo Calgaro Milano

Micaela Calidori Vignola

Sergio Campanale Reggio Emilia

Carlo Campanella Milano

Paola Campodonico Genova

Paolo Canepa Ospedale San Martino, Genova

Maria Chiara Cantarini Imola

Giulia Cantoni Milano

Filomena Capasso Verduno (Cn)

Silvia Caporotundo Cinisello Balsamo

Giuseppe Cappadone Rimini

Marida Cappelli San Benedetto del Tronto

Nicolo’ Capsoni Milano

Marco Caputo Verona

Laura Carassale Cinisello Balsamo (Milano)

Francesca Cardani Legnano

Giambattista Cardarelli Roma

Domenico Caricasulo Bassano Del Grappa

Marta Carli Padova

Laura Carrà Alessandria

Maurizio Carraro Asiago (VI)

Giovanni Carrozzo Piove di Sacco

Daniela Caruso Cuneo

Elena Casalicchio Ravenna

Alessia Casanova Borcw Belluno

Giulio alessandro Cassano Milano

Sara Castagnoli Negrar di Valpolicella

Luca Castellani Genova

Graziella Castellano Napoli

Elena Castelnuovo Milano

Giulia Castiglione Padova

Gaia Casucci Magenta

Emanuela Cataudella Milano

Simona Cattaneo Milano

Fabio Causin Oderzo

mario cavazza bologna

Enrica Cavenago Mmg , Cusano Milanino

Giusi Cavezza Napoli

Teodora Celino Palmanova

Elisa Cennamo Roma

Giulia Cernuschi Milano

ludovica ceschi Genova

Enzo Chemello Pieve di Cadore (BL)

Angelo Chiappano Alessandria

Stefania Chiarenza Lecco

Monica Ciamei Rimini

Vito Cianci Padova – Pronto Soccorso Centrale e OSA Azienda Ospedale-Università Padova

Silvia Cietto Milano

Carlo Cirrincione Padova

Antonio Luciano Ciucani Fermo

Carlotta Clementi Verduno (CN)

Lorenzo Clinaz Udine

Cristina Cocino Pietra Ligure

daniele coen Milano

Elisa Coi Mirano (Venezia)

Lisa Colli Borgomanero

Andrea Collida’ Tortona

Livio Colombo Milano

Giulia Colombo Fondazione policlinico IRCCs policlinico milano

Caterina Compostella Trento

Pierangela Con Belluno

Emanuela Condoleo Piacenza

Alice Congia Oristano

Cristina Coniglio Arzignano (Vi)

ELISA CONTI Modena

Alice Corbani Milano

Francesca Cortellaro Milano

Roberto Cosentini Bergamo

Fausta Costabile Napoli

Giorgio Costantino Milano

Ranieri Giuseppe Cravero Agordo

Federico Cristina Milano

Francesca Cristofari Biella

Roberta Curti Faenza

Achiropita Curti Cosenza

Ombretta Cutuli Genova

Ilaria D’Aietti Cagliari

Alberto D’Alcamo Palermo

Rosanna D’Ambrosio Cesena

Luciano D’Angelo Lecco

Sara Dagassolemi Torino

Gianmaria Dal Santo Cittadella

Davide Dalla Palma Padova

Sigilfredo De Battisti Arzignano

Silvia Manuela De Bianchi Desio

Paolo De Carlini Borgomanero

Pierpaolo De Ciantis Rimini

Raffaella De leva Roma

Cornelia De Marchi Arona

Sergio De Marco Venezia

Marghery De Nardo Udine

Clarissa Anna De Rosa Pavia (PV)

Francesca De Taddeo Pietra Ligure

Annalisa Deiana Nuoro

Stefania del Vecchio Genova

Dominica Dell’Aera Bologna

Foscarina Della Rocca Padova

Alessandro Dente Udine

Federica Depetri Crema

Giada Dessi Cagliari

Nicola Di Battista Bologna

Francesco Di Carlo Cittadella

Valentina Di Cesare Oristano

Sandro Di Domenico Milano

Emidio Di Flaviano Fermo

Cristiana Di Maggio Milano

Speranza Antonia Di Maggio Padova

Alessandro Diana Legnano

Aldo Dibello Santorso (VI)

Clara Dibenedetto Milano

Claudio Didino Borgomanero

Alice Dilda Verona

Simona Dionisi Roma

Eleonora Dipietro Torino

DENIS DISSEGNA Roma

marco dolci Cesena

francesco Dolci Crema

Daniela Domeniconi Cesena

Maura Dondero Genova ps

Andrea Duca Bergamo

Biagio Epifani Mirano (VE)

Luca Erba Milano

gaetano esposito Udine

Ombretta Fabiani Roma

Natale Fabiano Castelfranco Veneto

Fabio Facincani Peschiera del Garda

Annachiara Faieta Cesena

Andrea Falcetta Cuneo

Mauro Fallani Rimini

Nicola Fanton Trento

Gabriele Farina Bologna

Gianluca Fasoli Verona

Andrea Favaro Bassano del Grappa

Anna maria Fazio Ps cento

Stefania Fedrizzi Udine

Tamar Ferrante Borgomanero NO

Rodolfo Ferrari Imola (BO)

Piergiuseppe Ferrari Lodi

Eleonora Ferrari Trieste

Enrico Ferreri Torino

Stefania Ferrero Pinerolo

Ferdinando Fichtner Piacenza

Mariella Filotico Roma

Alessia Fioretti Milano

Annalisa Fioretti Merano

Enrica Fiori Roma

Angela Fiorotto Treviso

Flavio Giuseppe Floris San Gavino Monreale

Mario Fodale Cittadella

Renato Formicola Lonigo (Vi)

Donato Fornaro Cosenza

Paola Forte Mirano

Claudio Fossa Arzignano

Jurij Franchi Milano

Alessandra Franchi Pietra Ligure

Paolo Franzese Chivasso

Francesca Fravolini Roma

Giuseppe Frisco Dea Ps Ospedale di Mondovi’ (CN)

Chiara Frisoni Udine

Marco Frontoni Fermo

Chiara Fulcheri Cuneo

Silvia Furcas Oristano

Giulia Gagliano Montecchio Emilia

Eleonora Galassi Fermo

Andrea Galli Monza

Marta Galli Udine

Maria Giulia Galli Reggio Emilia

Giulia Gallotta Asst melegnano

Marina Giulia Gandossi Genova

Gianfilippo Gangitano Rimini

Greta Garbo Mirano (VE)

Simona Garrè Alessandria

Stefano Gasperin Feltre

Elisa Gesu Milano, IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Patrizia Gherlinzoni Carpi (Mo)

Gianni Ghetti Imola

Leonardo Ghezzi Milano

Gianluca Ghiselli Asti

Giuseppe Giannico Santorso (Vi)

Alberto Giannone Bergamo

Elena Enrica Gianotti Biella

Lucia Gioia Salerno

Giovanna Giordano Verduno (CN)

Fabrizio Giostra Bologna

Chiara Giovanardi Modena ( Ospedale Civile Baggiovara )

Ottavia Giovannini Reggio Calabria

Giuseppina Girino Biella

Esmeralda Gjoni Milano

Andrea Gloria Castelfranco Veneto

Umberto Gnudi Pesaro

Laura Gobbi Legnago (VR)

Nicole Sabrina Goldschmidt Savigliano (CN)

Alessandro Gonella Cuneo

Andrea Gregori Roma

Enzo Gregoriano Piacenza

Gabriella Grieco Roma (Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini)

Giulietta Griot Pinerolo

Daniela Grisanti Baggiovara Modena

Domenico Gruosso Barcellona

Umberto Gualtieri Catanzaro

Roberto Guarino Portogruaro

Linda Guarnieri Milano

Francesco Gulino San Bonifacio (VR)

Marina Iacovino Verduno

Teresa Iannicelli Piacenza

Antonio Iiriti Aosta

Stella Ingrassia Milano

Eva Ioannilli Piacenza

Lorenzo Iogna Prat Udine

Renato Ippolito Padova

Elena Iracà Bologna

Alessandro Jachetti Milano

Ioannis Kartalas Goumas Vigevano

Anna Kostihova Crema

Elisa Lainu Lecco

Roberta Lantini Cagliari

Franco Laterza Portogruaro

Marco Laterza Pesaro

Francesco Lattanzio San Benedetto del Tronto

Giuseppe Lauria Cuneo

Alessandra Lavazza Milano

Christian Legnaro Padova

Christian Legnaro Padova

Tiziano Lenzi Imola

Dario Leone Torino

Marco Leopardi Rovigo

Eleonora Levratto Mondovì

Emilia Limone Catania

Giancarlo Loche Milano

Agnese Lomeo Genova

Cristina Longo Arzignano (VI)

Cristina Lorini Lecco

Giovanni Lucianò Adria

Benedetto Lucifora Udine

Biljana Lukic Piacenza

Enrico Lupia Torino

Antonio Maccagnani Verona

Mario Macchiarulo Monza

Alessandra Madera San Bonifacio Verona

Ilaria Maffei Torino

Pasquale Maglione Fano (PU)

Maria Luisa Maifreni Treviso

Carlo Maino Como

Pierangela Maiorano Udine

Ihar Maisak Pavia

Francesca Maltese Bergamo

Emanuele Malvezzi Genova

Carlo Aurelio Manai Oristano

Marta Mancarella Milano

Vincenza Mancuso Cosenza

Rita Manfrinato DOLO ( VE )

Cristiana Manzetto Rovigo

Gianfranco Maracchini Senigallia (AN)

Vincenzo Marando Cittadella

Elisabetta Marchiori Pronto Soccorso OC Mirano VE

Cecilia Marconi Milano

Andrea Mariani Cesena

Mariangela Mariani Nuoro

Roberta Marino Vercelli

Sergio Marra Venezia

Lorenzo Marsigli Bazzano (BO)

Alessandro Masala Cesena

Maria Mascolo Lodi

Mauro Masiero Lonigo

Michela Matta Nuoro

Laura Mattiello Vicenza

Massimo Mattioli Pesaro

Angela Mazza Cosenza

Maria Alessandra Mazziotti Milano

antonino mazzuca ASP RC

Fabio Mecca Torino

Maria Megali Reggio calabria

Antioco Meloni Cagliari

Anna Meloni Pietra Ligure

Carla Menegazzo Santorso

Giuseppina Meneghini Pordenone

Emanuela Mereu Genova PS Villa Scassi

Laura Merletti Milano

Andrea Merlo Milano

Paola Messina Udine

Federica Messineo Reggio Calabria

Francesca Mette Milano

Federico Miglio Bologna

Carla Milocco Udine

Margherita Minghetti Cento

Michele Mitaritonno Cosenza

Francesca Modolo Merano

Marina Molgora Milano

Marco Monaldi Santorso

Alessandra Monari Padova

Silvia Mondati Modena

Valentina Monti Milano

Giorgio Monti Bologna

Lara Montillo Ancona

Luis carlos Montufar Talavera Feltre (Bl)

Dario Moretto Piacenza

giulia mormando padova

Margherita Moro Vicenza

Margherita Moro Vicenza

Elena Mossio Borgomanero

Valeria Mundula Milano

Silvia Musso Verduno (CN)

Alessandra Mutti Milano

Fabiana Nascimben Pordenone

Bijan Nassiri Tayebi Bergamo

Plinio Nava Cosenza

Ilaria Navarra Paderno dugnano, Milano

Mario Nebiolo Savona

Giulia Nicolai Fano, Marche Nord

Cinzia Nobili Milano

Patrizia Notaro Chivasso (TO)

Giorgio Nova Cuneo

Rosario Occhipinti Belluno

Tiziana Ongari Borgomanero

Ivan Oppedisano Bergamo

Giuseppina Paba Carpi

Giuseppina Paba Carpi

Francesca Padiglione Pesaro (PU)

Laura Pagani Piacenza

Matteo Paganini Bassano del Grappa

Marco Paganuzzi Milano

Stefano Paglia Lodi

Cristina Paglieri Torino

Francesco Panero Torino

Pierangelo Papaleo Vicenza

Silvia Paradiso Ciotti Rovigo

Michele Parisi Cesena

Susanna Pasqualini Rovigo

Laura Pastorino Genova

Giuseppe Patuzzo San Bonifacio

Maria Pazzaglia Bologna

Ilaria Pecchiai Bologna

Gianluca Pedroli Bergamo

Maria Chiara Pelle Catanzaro

Andrea Pellegrini Dolo

Raffaele Pelo Nocera inferiore

Gaetano Pepe San Giovanni Rotondo (FG)

Alice Perfetti Genova

Florence Anna Perino Cosenza

Mario Perotti Monza

Cristiana Pesciaioli Fermo

Floriana Petracca Piacenza

Roberta Petrino Vercelli

Roberta Petrino Vercelli

Pietro Pettenella Padova-Vicenza

Norbert Pfeifer Merano

Giuseppe Piazza Catania

Claudio Picarelli Cosenza

Marianna Pierro Mondovì

Michele Pietrogrande Padova

Giulia Pintore Padova

Giulia Pintore Padova

Stefani Pintus Carbonia

Piero Pisanti Roma

Giacinta Pistilli Roma

Nicola Placucci Cesena

Alessia Poggi Cuneo

Erika Poggiali Piacenza

Vincenzo Polito Cittadella

Andrea Porceddu Sassari SS

Marianna Porzio Milano, IRCCS CA GRANDA FONDAZIONE POLICLINICO

Stefano Prandini Cesena

Francesco Pratticò Legnago (VR)

Paola Prelli Palmanova (UD)

Carlo Preti Milano

Elettra Psichos Faenza

Piera Pugliese Milano

Antonio Puglisi Asiago

Gianluca Pulga Merano

Alessandra Puppin Mirano

Valentina Raffaelli Milano

Ida Raimondi Adria

Francesco Raineri Legnago(VR)

Susanna Sabrina Ramuscello Milano

Massimo Randon Merano BZ

Anna Ravetti Torino

Massimo Rega Cuneo

Martina Regé Milano

Silvia Ricci Bergamo

Maria Adelina Ricciardelli Rovigo

Valeria Riva Desio

Isabella Riva Desio

Alessandro Rizzi Milano

Stefano Rizzo Cento (ss. Annunziata)

Davide Ronco Lavagna (GE)

Alessandra Rosina Novara

Alessandro Rosselli Firenze

Silvia Veronica Rossi Milano

Anastasia Rossi Pesaro

Mauro Rossi Rovigo

Enrica Rossi Piacenza

Giorgia Rubini San Benedetto del Tronto

Alain Ruini Crema

Loredana Ruiu Nuoro – Ospedale San Francesco

Anna Lilia Ruocco Lodi

Franco Ruscon Milano

Lorenzo Russo Milano

Marco Sabatini Roma

Roberto Maria Sacco Milano

Maria Lucia Sacco Potenza

Maurizio Sala Milano

Maria Carmela Salluce Imola

Francesca Salsa Bassano del Grappa

Alessandro Salzmann Lanciano

Fabrizio Sammartano Milano

Francesca Sandionigi Lecco

Catia Sanigi Noventa Vicentina

Giovanns Santangelo Roma

simona santarelli roma

Claudia Santarossa Padova

Maria Claudia Santoro Roma

Annalisa Santucci Rimini

Nicola Sartini Verona

Olena Savchuk Borgomanero

Isabella Savore Ancona

Rodolfo Sbrojavacca Udine

Elena Scaglia Vercelli

Emanuela Scannella Milano

Antonuno Scarfone Verduno

Pier Carlo Scarone Alessandria

Virginia Scategni Torino

Andrea Sciolla Cuneo

Paolo Segalina Vicenza

elisabetta Segre Torino

Carola Sella Vercelli

Valentina Serafini Negrar Verona

Serena Serafino Milano

Eleonora Serra Faenza (RA)

Emanuela Serra Alessandria

Giorgio Sgrevi Cortona (Arezzo)

Davide Sighinolfi Ferrara

matteo silva Piacenza

Alfredo Simone Napoli

Valentina Sivero San Bonifacio (VR)

Gabriele Sobrero Cuneo

Tito Sofi Milano

Monica Solbiati Milano

Cristina Sorlini Milano

Emanuela Sozio Udine

Laura Spadafora Pietra Ligure

Pamela Spagnolo Torino

Piero Spiritigliozzi Mirano (VE)

Silvia Sportelli Crema, Ospedale Maggiore

Giulia Spuri Fornarini Bologna

Zaira Stentardo Carandante Roma

Tiziana Sterza Rovigo

Luigia Stifani Padova ospedale San Antonio azienda ospedaliera di Padova

Andrea Strada Ferrara

Giulia Straforini Ravenna

Marco Strozzi Milano

Alessandra Stucchi Modena (PS H. VIGNOLA)

Micaela Susca Crema

Monica Svelto Cesena

Alba Taino Milano

Gabriele Taioli Udine

Serafino Talarico Padova

Gabriele Tarterini Ferrara

Lucia Taurino Milano

Mariagrazia Tazzari Ravenna

ANDREA TENCI San Bonifacio (VR)

Cristina Tobaldini Negrar-Verona

Lilian Tofan Legnago (VR)

Valentina Tomadini Udine

Valeria Tombini Milano

Matteo Tommasi Castelfranco Veneto

Daniela Tortola Cesena

Andrea Tortore Cuneo

Davide Tosi Legnago (Verona )

Stefania Traldi Roma

Martina Treleani Treviso

Valentina Tretola Roma

Cristina Triches Belluno

Irene Triggia Piacenza

Agostino Giacomo Mario Trombetta San Giovanni Rotondo – casa sollievo della sofferenza

Gabriele Troter Legnago (VR)

Simona Truvolo Faenza

Aldo Tua Biella

Eleonora Tubertini Bologna

Barbara Usai Cagliari

Mauro Vaccaro Catania

Sabina Vacirca Fermo

Paola Valente Mirano (Ve)

Gabriele Valli Roma

Domenico Vallino Torino

Irene Vandoni Milano

Mariangela Vannucci Pesaro

Elvira Varrato Piacenza

Gianluca Vecchiato Mirano(Venezia)

Elena Vecchiato Bassano del grappa

Valentina Vedovetto Mirano

Marta Velati Milano

Calogero Vella Arzignano pronto soccorso

Giovanbattista Ventriglia Carpi

Paola Ventruto Udine

Donatella Ventura Milano

Maria Margherita Verney Verduno

Francesco Vetere Cosenza

Marco Vettorello Milano

paola viggiani Cosenza

Giuseppe Vito Viggiano Carpi (MO)

Antonio Villa Milano

Lorenzo Viola Carpi

Valentina Virga Genova

Tiziana Virgili Trecenta

Alessandra Visentin Padova

Andrea Vitali Cittadella

Patrizia Vitolo Torino

Roberta Volpin Padova

Ornella Zaccaria Ferrara

Chiara Zampacorta Genova

Davide Zampella Genova

Francesca Zampieri Mirano (VE)

Mirko Zanatta Valdagno

Gloria Zanella Udine

Bruno Micael Zanforlini Padova

Paolo Zangrande Mirano

Marco David Zani Fidenza (PR)

Lisa Zanovello Dolo (VE)

Bruno Zecca Milano

Giorgio Ziggiotto Castelfranco Veneto

Francesca Zini Tivoli

Snjezana Živni Dolic Mondovi’

Miranda Zoleo Portogruaro

Mariangela Zotti San Benedetto del Tronto

William Zuccon ASST Crema

Gaia Zucconi San Benedetto del Tronto

Achille Zumbo Como

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it