Anziano cade in acqua al Mandracchio, soccorso dai Vigili del fuoco

ANCONA – Oggi pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 15:30, ad Ancona in zona Mandracchio per soccorrere una persona caduta in acqua tra due pescherecci ormeggiati.

A dare l’allarme un agente di polizia fuori servizio, che ha notato l’uomo – un anziano di 85 anni – nelle acque gelide dell’area portuale.

Sul posto sono quindi intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco che hanno soccorso l’anziano caduto in acqua e, con l’aiuto della squadra terrestre giunta dalla sede centrale di Ancona, lo hanno consegnato alle cure dei sanitari.

