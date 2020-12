Schianto tra due auto con feriti alla periferia di Osimo

OSIMO – Due auto sono rimaste coinvolte, nel tardo pomeriggio di oggi, in un incidente stradale in via Jesi, nella frazione di Padiglione di Osimo.

Sul posto, alle ore 18.30, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

All’arrivo del personale dei Vigili del fuoco i conducenti delle due auto coinvolte nell’incidente erano state già portate a bordo delle ambulanze del servizio sanitario regionale.

I Vigili del fuoco hanno quindi proceduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nello schianto.

Per i rilievi tecnici sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Osimo.

Oggi pomeriggio i Vigili del fuoco sono stati anche impegnati in una decina di interventi a causa del maltempo, per rami ed alberi caduti sulle strade, soprattutto alla periferia di Ancona e nei centri limitrofi.

