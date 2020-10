Lunedì il primo Consiglio regionale dell’undicesima legislatura

All’ordine del giorno l’elezione del presidente e dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa. Prevista la presentazione, da parte del governatore Francesco Acquaroli, della nuova Giunta e del programma di governo. Tutti i consiglieri tornano nell’emiciclo grazie ai divisori di plexiglas

ANCONA – Primo Consiglio regionale dell’undicesima legislatura convocato dal Presidente uscente, Antonio Mastrovincenzo, per lunedì 19 ottobre a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno della seduta l’elezione del nuovo Presidente, il tredicesimo a partire dal 1970, e dell’intero Ufficio di presidenza (due Vice e due Consiglieri segretari) dell’Assemblea legislativa marchigiana.

In apertura dei lavori, sulla base di quanto previsto dallo Statuto, la presidenza provvisoria sarà assunta dal consigliere che nella consultazione elettorale dello scorso settembre ha ottenuto il maggior numero di voti (risultante dalla somma di quelli di lista e di preferenza), mentre i due piu’ giovani d’età svolgeranno le funzioni di Consiglieri segretari. Si procederà, quindi, all’elezione del nuovo Presidente e dell’Ufficio di presidenza.

Successivamente il Governatore Francesco Acquaroli illustrerà il programma di governo e presenterà il nuovo esecutivo.

Durante gli ultimi mesi, per rendere possibile il distanziamento contemplato dalla normativa sull’emergenza Coronavirus, alcuni consiglieri avevano trovato posto nella parte superiore dell’Aula di Palazzo Leopardi, ma da lunedì tutti torneranno nell’emiciclo dove sono stati installati appositi divisori in plexiglas.

L’accesso all’Aula, comunque, sarà possibile in forma limitata e sempre seguendo i previsti accorgimenti. Come sempre l’intera seduta verrà trasmessa in diretta su https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it