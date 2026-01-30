Ha preso servizio ad Ascoli Piceno il nuovo comandante dei Vigili del fuoco Savino Stallone

ASCOLI PICENO – Con una formale cerimonia si è svolto presso il Comando di Ascoli Piceno il cambio al vertice tra Daniele Centi, che lascia il Comando dopo tre anni per trasferirsi a Roma come Dirigente dell’ufficio Prevenzione Incendi della Direzione regionale Lazio, e Savino Stallone.

Il passaggio del testimone è avvenuto alla presenza di tutti i funzionati tecnici, dei capo reparto, del personale in servizio operativo ed amministrativo, con i due Comandanti che si sono intrattenuti qualche attimo insieme per salutare tutti i presenti.

Dopo la consueta firma dei documenti amministrativi per il passaggio delle consegne, il neo Comandante si è subito messo al lavoro per conoscere la nuova realtà ed affrontare al meglio l’incarico ricevuto.

Savino Stallone, Primo Dirigente del Corpo Nazionale, è al primo incarico da massimo dirigente in un Comando, avendo dal momento della sua promozione, prestato servizio al Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del fuoco, all’ufficio Affari Legislativi e Parlamentari.

Nel Corpo Nazionale dal 2011 come Direttore antincendi, nel 2012 prende servizio al Comando di Perugia e dal 2015, trasferito a Bari, assume il ruolo di responsabile della Formazione, del servizio di Prevenzione e Protezione e delle sedi di servizio al Comando ed in quest’ultimi due incarichi anche alla Direzione regionale Puglia.

Savino Stallone, oltre alla laurea in Ingegneria, può vantare nel suo curriculum due master, uno in Disaster Management e Protezione Civile e l’altro in Management & Governance della Pubblica Amministrazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati