Un’auto si schianta contro una colonnina dell’Enel: quattro feriti

FABRIANO – Quattro persone sono rimaste ferite, questa notte, poco dopo le 2, in località Cà Maiano, alla periferia di Fabriano. Per cause in via di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una colonnina contenente un quadro elettrico

Due occupanti dell’auto sono stati medicati sul posto dal personale sanitario del 118, mentre altri due – una mamma ed un bambino – sono stati trasportati rispettivamente all’Ospedale di Fabriano ed all’Ospedale di Jesi per le cure del caso.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. La squadra di Fabriano, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha subito messo in sicurezza tutta la zona interessata dall’incidente, per assicurare la massima tranquillità agli operatori nel delicato lavoro di rimozione dell’auto sopra la colonnina elettrica, distrutta dall’incidente.

Sul posto anche i carabinieri, per i necessari rilievi, ed i tecnici dell’Enel.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it