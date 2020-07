Questa sera Matteo Renzi sarà a Recanati per presentare il suo libro

RECANATI – Questa sera (giovedì) arriva a Recanati Matteo Renzi: alle 21,30 presenterà il libro “La mossa del cavallo”. Appuntamento al Cortile di Palazzo Venieri, prestigiosa sede del Ginnasio Liceo Giacomo Leopardi, nel centro storico della citta’ (Via Cavour 53). A

d accogliere Matteo Renzi i coordinatori provinciali di Italia Viva Teresa Lambertucci e Antonello De Lucia, il coordinatore di Recanati Luca Sampaolo; Francesco Fiordomo, Tania Paoltroni ed i consiglieri che hanno aderito ad Italia Viva.

«Dopo la peste, il Rinascimento. Cosa ci aspetta dopo il coronavirus? La stagione che si apre è carica di problemi, ma offre una formidabile opportunità all’Italia»: il nuovo libro di Matteo Renzi – dal titolo “La mossa del cavallo” (Marsilio, 2020) – arriva al termine delle prime e più dure settimane della pandemia da Coronavirus, quando, per l’Italia e non solo, si apre una nuova fase, per la quale l’autore propone un patto tra le generazioni per tornare a crescere.Di più: Renzi avanza un appello a non disperdere le energie, disegnando un programma di interventi concreti che ha il coraggio e l’audacia del futuro.

“Coraggio” è una delle parole chiave dell’opera di Renzi: «il coraggio della politica è il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non è scontato, ma dipende da noi. È giunto il momento dei contenuti, non dei pregiudizi.

È urgente discutere di idee e progetti», spiega l’autore.Abituato a sparigliare le carte con mosse come quella che ha scongiurato i «pieni poteri» a Matteo Salvini e portato alla formazione di un nuovo governo, Matteo Renzi ha sempre rivendicato una netta distinzione politica, opponendosi al sovranismo e al populismo che hanno ormai mostrato tutti i loro limiti.

L’Italia di oggi, davanti a un bivio, necessita, secondo l’autore, di analisi e iniziative da mettere in campo in un contesto europeo e mondiale tutto da ridefinire. Consapevole che la politica non può limitarsi al corto respiro della tattica, ma deve costruire una sequenza di azioni coordinate, Renzi presenta una strategia di medio e lungo periodo sul piano economico, istituzionale e sociale per riscrivere insieme le regole della convivenza democratica e fondare una nuova idea di comunità.

