Marcello Foa arriva a Recanati per presentare il suo ultimo libro

RECANTI – Ritorna da settembre la rassegna La verità vi renderà liberi, nata nel 2019 su iniziativa dell’Associazione Controvento APS.

Il primo appuntamento vedrà arrivare a Recanati MARCELLO FOA, già presidente della Rai, scrittore e giornalista, conduttore della trasmissione Giù la maschera su Rai Radio 1 per la presentazione del suo ultimo libro La società del ricatto (e come difendersi). L’evento, patrocinato dal Comune di Recanati, si terrà lunedì 8 settembre alle 19.30 all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia di Recanati (Ingresso dall’ex Convento Santo Stefano, P.le Franco Foschi).

All’incontro seguirà una cena con l’autore (per info e prenotazioni per la cena Whapp al numero 320 9127249)

L’incontro sarà introdotto da Matteo Simonetti, Presidente di Controvento e Marcello Foa dialogherà con Fabio Frabetti, giornalista e fondatore di Border Night.

La società del ricatto di Marcello Foa è un saggio che identifica e analizza la crescente diffusione della “cultura del ricatto” nella società moderna, un virus subdolo che mina valori e svuota l’esistenza. Il libro, presentato con successo da Foa stesso e in occasione di dibattiti accademici, esplora come questo meccanismo di ricatto, spesso invisibile e sistemico, agisca in diversi ambiti, dalla politica alle relazioni internazionali, dai rapporti fra le aziende al mondo digitale, fino alle relazioni personali. Un libro che offre spunti su come difendersi.

Marcello Foa, giornalista e docente universitario. Ha ideato e condotto la trasmissione Giù la maschera su Rai Radio 1. Insegna comunicazione ai master dell’Università Cattolica a Milano e dell’Università della Svizzera italiana a Lugano. Presidente della RAI dal 2018 al 2021, in precedenza è è cresciuto alla scuola di Indro Montanelli a il Giornale, dove ha lavorato per vent’anni. Ha diretto in Svizzera il Gruppo TIMEDIA-Corriere del Ticino. Ha appena pubblicato il suo quarto saggio, intitolato “La società del ricatto. E come difendersi” (Guerini e Associati editore). Ha pubblicato anche due romanzi. Vincitore di 7 Premi giornalistici e di comunicazione ha una lunga esperienza anche come consigliere di amministratore, ora di Azimut Holding, di Azimut Capital Management e del Teatro alla Scala.

