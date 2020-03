A Camerino una bella iniziativa anti-Coronavirus: distribuiti nelle scuole dispenser igienizzanti

CAMERINO – Attività scolastiche riprese da oggi (lunedì) e ogni scuola a Camerino è stata provvista di un suo dispenser con igienizzante per disinfettare le mani ed altri presidi sanitari che possano limitare il rischio di diffusione del Coronavirus. Una precauzione più che doverosa quella dei dispenser di gel disinfettante nelle scuole, dall’asilo nido alle scuole medie (quelle di competenza comunale), voluta dal Comune come misura di prevenzione.

“Una decisione presa solo con l’intento di avviare una procedura utile alla prevenzione del Coronavirus – ha spiegato Giovanna Sartori, assessore all’istruzione – Nei giorni di sospensione delle attività scolastiche abbiamo provveduto alla distribuzione di dispenser con disinfettante antibatterico per le mani a tutte le scuole elementari e medie, mentre per le scuole dell’infanzia è prevista una dotazione per le insegnanti. E’ importante e, anzi, invitiamo i cittadini a rispettare le precauzioni già fornite dal Ministero della Salute.

Per ricevere qualsiasi tipo di informazione sanitaria è opportuno rivolgersi ai propri medici di base e pediatri di famiglia”. Resta attivo il numero verde 800936677. S’invita chi ha avuto contatti con persone risultate positive al virus e chi è rientrato dalle aree a rischio negli ultimi 15 giorni, in base alle ordinanze ministeriali e regionali a segnalarlo ed eventualmente sottoporsi a controlli.

Usare il numero 1500 del Ministero della Salute per informazioni di carattere generale.

