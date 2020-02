Dagli operatori turistici pesanti critiche alla Regione che con due ordinanze del presidente Ceriscioli ha portato negativamente alla ribalta le Marche

PESARO – Il Direttore generale di Confcommercio Pesaro e Urbino / Marche Nord , Amerigo Varotti ha convocato i rappresentanti territoriali delle varie categorie turistiche della provincia aderenti a Confcommercio per l’esame della situazione derivante dal coronavirus e dai provvedimenti adottati dalle Autorità.

Erano presenti i presidenti delle Associazioni Albergatori di Fano , Gabicce Mare e Pesaro ( Luciano Cecchini , Angelo Serra e Fabrizio Oliva ), il presidente dell’ Associazione Ristoratori ( Mario Di Remigio ) , il presidente di FAITA- Unioncamping (Amedeo Tarsi ) , le rappresentanti dei Tour operator ( Ombretta Pepe e Michela Carbonari ), la presidente della Confcommercio di Fano (Barbara Marcolini ) ed i segretari cittadini di Fano ( Marco Arzeni) di Pesaro (Davide Ippaso ) e Urbino ( Egidio Cecchini ).

Forti critiche sono state avanzate nei confronti della Regione Marche che con i due decreti del presidente Ceriscioli ha portato negativamente alla ribalta la nostra Regione le cui imprese turistiche erano già in difficoltà per le disposizioni nazionali ( come il fermo alle gite scolastiche e di studio ) e l’ingiustificato allarmismo che sta sfibrando il Paese .

Ma , è stato detto , dopo il 1° decreto Ceriscioli le cose sono radicalmente cambiate : da martedi a mercoledì con le Marche “ appestate” per decreto e sbattute in primo piano nei Tg nazionali ed esteri, sui giornali ed il web , c’è stata una esplosione di cancellazioni negli alberghi e nei ristoranti ( nella media il 50% di cancellazioni con punte del 90 % a Urbino che si è letteralmente svuotata dopo le ordinanze del Sindaco e della Regione ).

Cancellazioni e pochi clienti nei ristoranti mentre i tour operator hanno praticamente perso tutto il lavoro di promozione e di commercializzazione ( ed i soldi spesi) fatto nei mesi precedenti con cancellazioni a raffica ( molte dall’estero ) e richieste di rimborso che hanno annullato le liquidità aziendali.

Alcuni alberghi ( 3) hanno chiuso ma altri , rimati aperti con 4-5 ospiti, stanno meditando la chiusura.

Una situazione di crisi drammatica anche per le previsioni del periodo pasquale e per la stagione estiva : non solo stanno arrivando disdette ed annullamenti ma non ci sono nemmeno più richieste ed informazioni per la stagione estiva. E se la stagione estiva dovesse andare male fallirebbe tutto il sistema turistico provinciale ( fermo restando che per Urbino l’alta stagione è la primavera !!).

C’è poi grande preoccupazione per le tante manifestazioni sportive e musicali programmate per la primavera : se le Marche continueranno ad essere luoghi sconsigliati l’impatto per le imprese sarà pesantissimo.

Le imprese restano aperte ma il peso degli stipendi , delle tasse , dei contributi previdenziali , delle imposte locali e delle rate dei mutui e costi bancari in mancanza di entrate (derivanti dalle cancellazioni ) sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese . E ciò anche nel settore commerciale.

Le Rappresentanze turistiche di Confcommercio Pesaro Urbino / Marche Nord chiederanno lunedì alla Regione Marche immediate misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi ed una azione coordinata e straordinaria sui mercati nazionale e internazionale per recuperare la credibilità che il nostro Paese e particolarmente la nostra Regione ha perduto.

Intanto nell’immediato la Regione dovrà sostenere – cosa che non ha fatto – presso il Governo Nazionale la necessità che anche alle imprese turistiche marchigiane siano riconosciuti gli stessi aiuti previsti dal Governo per le “ zone rosse” e che anche gli Enti Locali sospendano il pagamento dei tributi locali.

Richieste di sostegno e aiuto saranno inoltrate lunedi al sistema bancario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it