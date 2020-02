Estratto dall’auto ribaltata e trasportato in ospedale

OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 19:15, in via Jesi, ad Osimo, per un incidente stradale. Una persona, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi.

La squadra dei vigili del fuoco ha estratto la persona rimasta bloccata all’interno dell’auto, in collaborazione con il personale sanitario, ed ha poi messo in sicurezza tutta l’area circostante.

Presenti, per i rilievi del caso, anche gli agenti della polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it