Auto in fiamme giovedì sera ad Osimo

OSIMO – Auto in fiamme, nella serata di giovedì (verso le 19.10) in via Marco Polo, ad Osimo.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza la zona circostante.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i vigili Urbani per i rilievi del caso.

