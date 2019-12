Schianto tra due auto nella tarda mattinata a Casine di Paterno

ANCONA – Nella tarda mattinata di oggi due auto sono entrate in collisione in via Vallelunga, a Casine di Paterno. Sul posto – alle 11.15 – sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso del 118, anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza le due vetture coinvolte nello schianto. Il transito lungo la strada è rimasto a lungo bloccato.

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it