CRONACA IN PRIMO PIANO MORROVALLE

Auto in fiamme a Morrovalle, il rogo spento dai Vigili del fuoco

Gen 27, 2026

MORROVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 circa, in via Cesare Battisti a Morrovalle, per l’incendio di un’autovettura.

Sul posto è intervenuta una squadra di Civitanova Marche che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza del mezzo.

Non si segnalano persone coinvolte.

 

