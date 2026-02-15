AltrogiornaleMarche

Tre persone ferite nello scontro tra un’auto ed un furgone

Feb 15, 2026

RAPAGNANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12 sulla Strada provinciale 239 Fermana Faleriense, dopo un incidente tra un’autovettura e un furgone.
La squadra di Fermo ha provveduto all’estrazione del conducente del furgone, uscito di strada e finito in una scarpata. Successivamente si provvedeva alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone, soccorse dal personale sanitario. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

