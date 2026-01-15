Due feriti – uno grave – in un incidente lungo la Strada provinciale 77

CORRIDONIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16:30 lungo la Strada provinciale 77, al km 88+700, nel comune di Corridonia, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture ed un furgone.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha collaborato con il personale sanitario per la stabilizzazione delle due persone coinvolte, una delle quali è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, e ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

La circolazione è stata temporaneamente interdetta nella direzione interessata per consentire le operazioni di soccorso.

