Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha visitato l’Ospedale di Torrette

ANCONA – Prima di partecipare all’incontro alla Mole con il candidato alla presidenza della Regione, Francesco Acquaroli, il Ministro Schillaci ha voluto fortemente questa tappa.

Ricevuto dal Direttore Generale di AOUM, il dottor Armando Marco Gozzini, e dal Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, il professor Gian Luca Gregori, il titolare del dicastero della Salute ha incontrato il Collegio di Direzione e gli operatori che quotidianamente svolgono il loro ruolo all’interno del principale sito ospedaliero e unico Dea di II livello delle Marche.

Schillaci, oltre ai complimenti al personale, si è soffermato con particolare attenzione sulla qualità delle cure, aspetto confermato come l’eccellenza dai dati del PNE (Piano Nazionale Esiti), senza dimenticare il risultato, confermato negli ultimi tre anni, di miglior struttura ospedaliera pubblica in Italia. Dialogando assieme al Direttore Gozzini e al rettore Gregori, il Ministro della Salute ha sottolineato i temi al centro dell’agenda di governo, ossia risolvere le carenze di personale, di alcune specializzazioni che fanno meno presa sui futuri medici, senza dimenticare le liste d’attesa su cui tutti i vari tasselli della filiera istituzionale sono impegnati verso una inversione di tendenza.

Il Direttore Generale dell’AOU delle Marche, Armando Marco Gozzini, dal canto suo ha sottolineato alcuni temi innovativi, dall’Intelligenza Artificiale applicata alle cure alla digitalizzazione della telemedicina per migliorare l’efficienza e la presa in carico dei pazienti potendo, al tempo stesso, garantire maggiore equità. A proposito di innovazione, il Dg Gozzini ha proposto l’adozione di un ospedale “virtuale”, applicata a branche come la cardiologia con l’obiettivo di curare più persone attraverso una gestione tecnologica di ultima generazione.

Tra le preoccupazioni più pressanti, a livello generale e non solo nel nostro Paese, c’è la farmaco-resistenza agli antibiotici, ossia la capacità dei batteri di resistere all’azione degli antibiotici inermi contro le infezioni. Su questo il Ministero e le strutture periferiche sono attivi da tempo, così come c’è grande unione di intenti sul fronte della salute mentale. Massima attenzione è stata condivisa tra il Ministro Schillaci e i vertici della sanità marchigiana anche su altri aspetti fondamentali, dall’appropriatezza delle cure e delle terapie all’aspetto delle dotazioni tecnologiche garantite dal Next Generation EU (Pnrr).

Il Magnifico Rettore Gregori, inoltre, ha confermato la forte e salda integrazione tra le due anime che compongono l’Azienda, appunto la parte ospedaliera e quella universitaria.

Azienda che nel 2024 ha effettuato oltre 41mila ricoveri/dimissioni tra degenze ordinarie e diurne per un totale di quasi 244mila giornate di degenza, senza dimenticare i 30mila accessi in Day Hospital. Il 22% dei ricoveri riguarda residenti ad Ancona, il 33% negli altri comuni della provincia, il 32% nel resto delle Marche e il 10% da fuori regione. A livello di attività chirurgica, sempre lo scorso anno sono stati effettuati 5.500 interventi in ambito ambulatoriale, 3mila in emodinamica, 1.100 di endoscopia urologica, 1.475 di pneumologia interventistica, 4mila di radiologia interventistica e quasi 2mila di elettrofisiologia e cardiostimolazione.

Sul fronte dei trapianti, in un anno ne sono stati portati a termine 148, di cui 46 di rene, 46 di fegato e 56 di midollo.

Gli accessi ai pronto soccorso e Obi (Osservazione breve intensiva) dell’AOU delle Marche sono stati oltre 80mila. Per quanto concerne il parco tecnologico, il dato aggiornato al 31 dicembre 2024 parla di 18.573 tecnologie biomediche censite, per un valore complessivo pari a 146 milioni di euro e un’età media appena superiore ai 9 anni.

I posti letto all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche 960 e il personale dipendente è di 3.817 dipendenti.

