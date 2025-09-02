Ricci e Schlein: ad accoglierli un Piazzale Douhet strapieno

POTENZA PICENA -Si conclude in un Piazzale Douhet strapieno, a Potenza Picena (MC), il tour di oggi di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, assieme ad Elly Schlein, segretaria nazionale del PD.

La festa dell’unità di Potenza Picena ha rappresentato la tappa conclusiva della giornata che, nella mattinata, ha visto Ricci e Schlein tenere un presidio con amministratori e cittadini davanti all’ospedale Torrette di Ancona per denunciare la situazione della sanità regionale e poi, successivamente, nel pomeriggio, a Fabriano, per un incontro con sindacati e lavoratori, dove hanno affrontato le questioni legate alle crisi aziendali e distrettuali, al lavoro e alle aree interne.

