Poste Italiane chiude lo sportello di Treia per lavori

Il sindaco Franco Capponi: “Giusti gli interventi, ma non a discapito del cittadino”. Attivate dall’Amministrazione comunale soluzioni di sostegno con il coinvolgimento delle due iniziative sociali di Anteas Cisl e Auser Cgil che potranno accompagnare chi non dispone di un mezzo per raggiungere gli altri due uffici postali di Passo Treia o Chiesanuova

TREIA – Poste Italiane ha comunicato la chiusura dell’ufficio postale di Treia dal 19 maggio per 45 giorni circa, a causa di lavori per la realizzazione del progetto “Polis – Casa della Cittadinanza”.

Durante questo periodo resteranno a disposizione gli uffici postali di Passo Treia e di Chiesanuova dal lunedì al venerdì 8.20 -13.45; il sabato 8.20-12.45. «La decisione di Poste Italiane di ristrutturare dei servizi offerti può essere considerata una notizia positiva soprattutto perchè la nuova piattaforma tecnologica di cui l’Ufficio postale centrale di Treia disporrà, consentirà di erogare nuovi servizi. Detto ciò, la scelta dell’ufficio del centro storico non è stata dell’Amministrazione comunale, ma esclusivamente delle Poste che sono del tutto autonome – precisa il Sindaco – L’ufficio del centro storico, infatti, è stato scelto proprio da Poste Italiane come ufficio principale per il progetto “Polis – Casa della Cittadinanza”.

L’amministrazione ha rappresentato le criticità che potevano crearsi con una sospensione per il riassetto dei servizi e della struttura dell’ufficio di Treia, invitando a trovare una soluzione specie per coloro che non sono autonomi. Vista la non disponibilità di Poste Italiane a porre in essere servizi sostitutivi, per superare eventuali criticità, soprattutto per le persone anziane, l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare alcune soluzioni di sostegno con il coinvolgimento delle due iniziative sociali di Anteas CISL e Auser CGIL che potranno accompagnare chi non dispone di un mezzo per raggiungere gli altri due uffici postali di Passo Treia o Chiesanuova».

I lavori in programma consentiranno di rafforzare i servizi postali con canali fisico-digitale e la banda ultra -larga già esistente sul Comune di Treia, tra cui: il rilascio di certificazioni anagrafiche, certificazioni ISEE, gestione dei contratti finanziari, pagamenti on line e servizi digitali di cui tutte le Pubbliche Amministrazioni si sono dotate. Questa iniziativa di Poste Italiane contribuisce al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generat EU.

«Tali lavori inoltre – conclude il sindaco – fanno parte di un progetto nazionale e coinvolgerà anche altri uffici postali per ogni Comune scelto dalle Poste Italiane. A tal proposito abbiamo segnalato ad Anci Nazionale le difficoltà create al servizio pubblico e ai cittadini con l’auspicio che quanto messo in campo dai Comuni possa essere quantomeno riconosciuto e rimborsato».

Per prenotare il servizio di trasporto è possibile contattare i seguenti numeri: Anteas: 0733407523; Ufficio Servizi sociali: 0733218730/31/52. Operatore incaricato: 3661955396. Si specifica che il servizio sarà garantito e programmato secondo la disponibilità di suddetti operatori.

