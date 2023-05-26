AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

ECONOMIA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Dopo il restyling il sindaco Ucchielli ha inaugurato a Vallefoglia il Conad

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 26, 2023

Dopo il restyling il sindaco Ucchielli ha inaugurato a Vallefoglia il Conad

VALLEFOGLIA – «CIA-Conad  significa attenzione al territorio e alle sue eccellenze, con una rete di fornitori locali che ci permette di offrire ai nostri clienti i prodotti tipici delle Marche e delle altre regioni in cui operiamo».  Così l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta, ha presentato il nuovo volto del Conad Vallefoglia, in provincia di Pesaro, che ha riaperto al pubblico venerdì 26 maggio alle 9. A tagliare il nastro è stato il Sindaco della cittadina, Palmiro Ucchielli, affiancato dal parroco don Marco di Giorgio per la benedizione.
Negli scaffali del negozio — 1.400 metri quadri, 73 dipendenti — fanno bella mostra i prodotti locali di “SiAmo Marche” e il gusto gourmet delle etichette “Sapori & Dintorni” e “Sapori & Idee”. Presenti tutti i servizi più richiesti dalle massaie: macelleria servita, banco caldo della gastronomia in cui trovare un ricco assortimento di pietanze pronte da portare in tavola, pescheria con una grande varietà di pescato di mare e acqua dolce, panetteria, ortofrutta, enoteca, .
Completano l’offerta le casse veloci “fai da te”, con la possibilità aggiuntiva di usare il terminale “Spesa smart”. Venerdì 26 maggio con la spesa tutti i clienti riceveranno in omaggio un utile portachiavi con moneta per carrello.
Il negozio è aperto  dalle 7 alle 20,30 dal lunedì al sabato con orario continuato, la domenica dalle 8 alle 20.
«Essere Conad significa anche essere attivamente coinvolti nella vita delle comunità in cui operiamo — ha concluso Panzavolta —. Siamo vicini a tutte le persone duramente colpite dall’emergenza alluvione di questi giorni e impegnati direttamente nella messa a disposizione di derrate alimentari e beni di primaria necessità».

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Bloccata un’intera zona di Macerata dopo una fuga di gas metano

Gen 20, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scontro tra due auto, una ferita soccorsa e portata in ospedale

Gen 20, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Furgone in fiamme nella notte nel centro storico di Montegiorgio

Gen 20, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Bloccata un’intera zona di Macerata dopo una fuga di gas metano

20 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scontro tra due auto, una ferita soccorsa e portata in ospedale

20 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Furgone in fiamme nella notte nel centro storico di Montegiorgio

20 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO SPETTACOLI

Il Duo Anima Antica suonerà all’Università della terza età di San Severino Marche

19 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it