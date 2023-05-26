Dopo il restyling il sindaco Ucchielli ha inaugurato a Vallefoglia il Conad

VALLEFOGLIA – «CIA-Conad significa attenzione al territorio e alle sue eccellenze, con una rete di fornitori locali che ci permette di offrire ai nostri clienti i prodotti tipici delle Marche e delle altre regioni in cui operiamo». Così l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta, ha presentato il nuovo volto del Conad Vallefoglia, in provincia di Pesaro, che ha riaperto al pubblico venerdì 26 maggio alle 9. A tagliare il nastro è stato il Sindaco della cittadina, Palmiro Ucchielli, affiancato dal parroco don Marco di Giorgio per la benedizione.

Negli scaffali del negozio — 1.400 metri quadri, 73 dipendenti — fanno bella mostra i prodotti locali di “SiAmo Marche” e il gusto gourmet delle etichette “Sapori & Dintorni” e “Sapori & Idee”. Presenti tutti i servizi più richiesti dalle massaie: macelleria servita, banco caldo della gastronomia in cui trovare un ricco assortimento di pietanze pronte da portare in tavola, pescheria con una grande varietà di pescato di mare e acqua dolce, panetteria, ortofrutta, enoteca, .

Completano l’offerta le casse veloci “fai da te”, con la possibilità aggiuntiva di usare il terminale “Spesa smart”. Venerdì 26 maggio con la spesa tutti i clienti riceveranno in omaggio un utile portachiavi con moneta per carrello.

Il negozio è aperto dalle 7 alle 20,30 dal lunedì al sabato con orario continuato, la domenica dalle 8 alle 20.

«Essere Conad significa anche essere attivamente coinvolti nella vita delle comunità in cui operiamo — ha concluso Panzavolta —. Siamo vicini a tutte le persone duramente colpite dall’emergenza alluvione di questi giorni e impegnati direttamente nella messa a disposizione di derrate alimentari e beni di primaria necessità».

