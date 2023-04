Cgil, Cisl e Uil decise a liberare le Marche dall’amianto

ANCONA – Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato per venerdì 28 aprile un convegno dedicato al tema amianto. L’incontro si terrà, alle ore 9, presso la Cassa edile, in via Filonzi, 9 ad Ancona.

Il convegno, dal titolo: “Un alleanza per liberare l’amianto dalle Marche entro il 2030”, si pone come obiettivo quello di costruire un’ampia alleanza tra istituzioni, pubbliche amministrazioni, parti sociali e associazioni private attive in questo ambito di rischio, per rimettere al centro del dibattito e del confronto politico il tema dell’amianto.

Come è noto, le Marche è una delle regioni a più alto rischio avendo censito nel proprio territorio un numero altissimo di siti contaminati dalle fibre di asbesto che causano, ogni anno, gravi conseguenze per la salute di lavoratori e cittadini, in termini di malattie e decessi stimati in numero molto elevato. Per tali motivazioni, gravi ed urgenti, è necessario riaprire da subito un confronto con la Regione Marche che è fermo, per cause diverse, da troppo tempo.

