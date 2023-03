Venti anni di inclusione, torna il corso ‘Bianchelli’

Nuovo appuntamento con l’informatica e la tecnologia assistiva per la disabilità visiva: appuntamento sabato e domenica a Loreto

LORETO – 2003-2023: venti anni di inclusione, impegno e formazione. Taglia un traguardo importante il corso di informatica e tecnologia assistiva ‘Alberto Bianchelli’, dedicato a persone con disabilità visiva, genitori, docenti, assistenti scolastici ed esperti nel settore medico-oculistico.

Promosso grazie al Distretto 2090 del Rotary International e ai club Rotary delle Marche, in collaborazione con Unione ciechi (Uici), Irifor Marche, Universal Access, Accessibility Days e istituto ‘ Einstein – Nebbia’ di Loreto, l’appuntamento è fissato per sabato 4 e domenica 5 marzo 2023.

L’evento è rivolto all’apprendimento dell’uso degli strumenti informatici e tecnologici, preziosi alleati nella quotidianità e per l’autonomia delle persone che non vedono. Anche quest’anno i corsi sono accreditati sulla Piattaforma Sofia (codice 80530) per consentire l’acquisizione di crediti formativi agli insegnati di ruolo.

Saranno infatti previste due sessioni: una per gli insegnanti e l’altra per le persone con disabilità visiva.

“L’appuntamento di Loreto richiama sempre un gran numero di docenti, soci e appassionati – spiega il presidente Uici Marche, Cristiano Vittori -. Tra le novità di quest’anno, un laboratorio gestito da Alessandro Bordini per la realizzazione di un puzzle al buio. Durante il workshop si sperimenterà la composizione di un puzzle, anche di medie e grandi dimensioni, senza l’uso della vista e si illustreranno i possibili sviluppi che possono rendere questa passione agevole quasi al pari di chi vede”.

I corsi si svolgeranno in presenza nelle aule dell’Istituto il 4 marzo dalle 9.00 alle 17.00 e il 5 marzo dalle 9.00 alle 13.00. Le lezioni per gli insegnanti saranno disponibili anche online.

L’Offerta formativa prevede, per le persone con disabilità, l’attivazione di tre aule: Windows 10/11, nuove opportunità e sfide offerte dai sistemi di casa Microsoft. Iphone e social: strumenti professionali e ludico-ricreativi per un futuro digitale inclusivo. Laboratorio per ragazzi: un laboratorio tra studio e divertimento con audiogiochi inclusivi.

Per gli insegnanti, si tratteranno temi come “L’approccio aptico, acustico, cinestesico, un altro modo di vedere”, “Tifloinformatica: strumenti e strategie nella didattica per alunni con disabilità visiva”. E, ancora, “Gli aspetti psicologici generali relativi allo sviluppo del bambino con disabilità visiva, la conoscenza dell’ambiente, degli spazi e delle cose, l’interazione comunicativa e relazionale, sviluppo dei principi base per lo sviluppo dell’autonomia”.

L’evento è totalmente gratuito. Questo il link per l’iscrizione: https://bit.ly/3HH89UQ

Link zoom per seguire le lezioni e interagire con i docenti tramite chat: http://www.uicmarche.it/rotaryscuola/zoom

Link Youtube per seguire le lezioni in diretta senza poter interagire: http://www.uicmarche.it/rotaryscuola/live

Per maggiori informazioni 3713829489 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 (anche WhatsApp) o uici.marche@gmail.com

