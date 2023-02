Tre vittime in un violento scontro lungo l’autostrada tra un’auto ed un Tir

GROTTAMMARE – Un’altra tragedia si è verificata, questa mattina, nel tratto maledetto dell’autostrada adriatica, a Grottammare. Nel tragico schianto hanno perso la vita tre persone, una ragazza di 14 anni, un ragazzino di 8 ed il loro padre, Andrea Silvestrone – 50 anni -, avvocato ed atleta paralimpico e campione di tennis. Un altro ragazzo – 12 anni -, invece, è stato trasferito, in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Sul posto, alle 10.45, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto.

Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale, all’interno della galleria Castello di Grottammare, tra Pedaso e San Benedetto del Tronto, dove da mesi si transita in entrambi i sensi di marcia, si sono scontrati un’auto ed un mezzo pesante.

La squadra dei Vigili del fuoco ha subito collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente. Purtroppo però, per tre degli occupanti dell’auto, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il quarto occupante, un ragazzino di 12 anni, è stato invece prontamente trasportato, in gravi condizioni, all’ospedale anconetano di Torrette.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’intera area dell’intervento. L’autostrada è stata chiusa a lungo, in entrambe le direzioni di marcia, per favorire le operazioni di soccorso.

