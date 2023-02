La FarmaCom Fabriano, tra le prime in Italia, si è costituita in “società benefit”

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Dopo l’approvazione all’unanimità del nuovo statuto da parte del Consiglio comunale, si è costituita, ai sensi delle norme di legge in materia di società pubblica, in una società denominata “Farmacom Fabriano srl Società Benefit”, tra le prime in Italia dove non ne sono state costituite più di duemila. La Farmacom Fabriano, va ricordato, gestisce le Farmacie comunali per conto del Comune di Fabriano (Farmacia Comunale 1 e Farmacia Comunale 2) dall’8 maggio 2006 con un organico di 19 operatori e 2 direttrici per la Comunale 1 e 2.

“In qualità di Società Benefit, che opera in regime coerente al modello di affidamento “in house providing” da parte del Comune di Fabriano” è l’amministratore Francesco Di Trapani a darne conto “si intendono perseguire più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, del territorio, dell’ambiente e altri portatori di interesse. Naturalmente oltre all’espletamento del servizio farmaceutico, essendo la farmacia il primo presidio sanitario dove gli operatori sono dei professionisti e i fruitori, i cittadini, non sono clienti ma pazienti che chiedono servizi di qualità, con questa denominazione viene accentuato il taglio sociale”.

Di Trapani, dopo aver sottolineato il doveroso esercizio dell’attività economica entra nelle specifiche finalità di beneficio comune che ora si vogliono perseguire: “la promozione, la partecipazione e l’attuazione di iniziative in ambito socio assistenziale e sanitario; la promozione dell’informazione sanitaria e dell’attività diretta alla educazione sanitaria della popolazione; l’aggiornamento professionale, la collaborazione tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie”.

Chiaro pertanto il compito di perseguire finalità di beneficio comune e in questo senso, comunque, l’amministratore Francesco Di Trapani ha avviato da tempo tale indirizzo di gestione e tanto per non andare lontano con il tempo c’è la recente duplice inaugurazione: la nuova sede della Farmacia Comunale 1 in viale Stelluti Scala 35, a poca distanza da quella che potremo definire storica di via Marconi e all’esterno dell’Orto Botanico di piante officinale curato dall’Associazione fabrianese “La collina della vita” ed i bambini delle scuole della città.

Parliamo dunque di un presidio sanitario, moderno, distribuito su tre livelli, dotato delle più progredite tecnologie, dalla App “Farmacom Fabriano” disponibile sia per dispositivi android e ios che permette di avere le farmacie sempre con te alla Fidelity Card “FidelitySALUS” che consente di raccogliere un punto per ogni euro speso da utilizzare in buoni sconto o per riscattare premi dal catalogo annuale, fino ad arrivare ai servizi attivi di telecardiologia con l’utilizzo di moderni strumenti tecnologici poco invasivi grazie ai quali, si può dire addio a tutti quei fastidiosi fili che non facilitano gli esami: il tutto gestito da una equipe giovane e determinata.

«Dopo quasi due anni di lavoro per realizzare questa sede – spiega l’amministratore Francesco Di Trapani – portiamo a termine una visione in programma da sedici anni. Sede in cui professionisti, quando entra un cittadino, non lo percepiscono come cliente ma lo assistono come paziente, cercando di dare risposta ai suoi problemi affiancandolo a 360 gradi. Il farmacista – ha ribadito Di Trapani – non è un commesso, ma un professionista che non deve vendere un prodotto bensì deve prendersi cura del paziente ascoltando i suoi problemi e somministrare il farmaco/parafarmaco utile alla soluzione del suo problema- e ancora – la missione di un’azienda che gestisce delle farmacie non può non essere una missione sociale volta a garantire il benessere dei cittadini. Ciò ci ha spinto ad elaborare un nuovo statuto sociale che possa ribadire formalmente ciò che ogni giorno viene messo in pratica da oltre dieci anni. La proposta del nuovo statuto che ha previsto la trasformazione della Società in Società Benefit, significa prendere un impegno concreto con la cittadinanza per offrire progetti e azioni mirate al benessere sociale. La FarmaCom è un’azienda in crescita con una mission importante che ha a cuore la salute dei cittadini e per questo è in via di sviluppo e attuazione un complesso progetto per ribadire l’importanza della salute e del benessere, sia in termini di cura ma soprattutto in termini di prevenzione. Il progetto è stato denominato “Le Farmacie del tuo cuore” e questo sarà anche il nuovo claim della FarmaCom Fabriano nell’ottica del potenziamento del ruolo di presidio sanitario delle farmacie gestite, mettendo il cittadino al centro predisponendo tutte quelle attività atte ad assistere non solo al momento in cui viene in farmacia ma anche in remoto”.

