Anche a Fabriano e nell’entroterra è presente il movimento “Italia libera”

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Anche a Fabriano e nell’entroterra delle Marche, da oggi è presente “Italia libera”. Coordinatore nell’entroterra marchigiano è Stefano Gatti, 54enne fabrianese, storico del movimento operaio locale e socialista previano di lunga data.

Questa la sua presentazione di Italia libera. “Anche a Fabriano e nell’entroterra marchigiano è oggi presente ITALIA LIBERA, il Partito che ha recentemente eletto la romana Carla Peroni a Segretario nazionale. E Carla Peroni, lavoratrice, proletaria, patriota e Socialista è la sintesi di ciò che Italia Libera”.

Cosa vuole rappresentare? “Italia Libera vuole rappresentare, contro la destra e la sinistra per un Socialismo patriottico che rilanci la lotta di classe tra dominati e dominanti come motore della storia. Italia Libera, nasce ufficialmente ad ottobre 2022 per lanciare al Paese una proposta politica veramente nuova, che superi la finta dicotomia destra-sinistra e che faccia propria la lezione del comunitarismo”.

Sottolinea: “Noi come Costanzo Preve, siamo marxisti nel senso che riteniamo ancora imprescindibili gli strumenti di analisi economica, sociale e politica utiizzati da Karl Marx. I sette punti del programma di Italia Libera sono pubblicati da “L’Italia Mensile”, l’organo di stampa del Partito, presente sia sul web sia in edicola, cioè in versione cartacea”.

Per inquadrare meglio Italia Libera? “E una forza politica fortemente anti-capitalista, quindi anti-liberista, antiatlantista ed anti-europeista. Italia Libera nasce per lottare affinché il popolo recuperi una reale sovranità sulla propria vita, sul proprio presente e sul proprio futuro; una sovranità che non abbiamo più da decenni, da quando Bruxelles decide a casa nostra; una piena sovranità che in realtà non abbiamo avuto mai, essendo l’Italia un Paese colonizzato militarmente, economicamente, politicamente e culturalmente dagli USA. Italia Libera si oppone decisamente alla guerra della Nato contro la Russia, quindi alle sanzioni anti-russe ed all’invio di armi all’Ucraina. La nostra proposta è che l’Italia esca dalla Nato, dall’euro e dall’Unione Europea. La finalità ultima della nostra azione popolare e del nostro pensiero politico è superamento del sistema capitalista, attraverso la nuova lotta di classe fra dominati e dominanti e le lotte patriottiche di Liberazione contro il nuovo colonialismo”.

Da chi è composta la vostra militanza? “Molti dei quadri e dei militanti di Italia Libera provengono da esperienze precedenti, chi dal mondo comunista/ socialista, chi da quello comunitarista, chi da quello cattolico e nazional-popolare, ma una buona parte dei suoi militanti è composta da persone che mai avevano fatto politica, lottato o militato, prima della più grande offensiva globalista della storia dell’umanità, cioè le cosiddette politiche per fronteggiare la pandemia di Covid19. Il Socialismo comunitario, patriottico, è la cifra filosofico-politica del nostro Partito” partito che, come detto ha scelto, come coordinatore nell’entroterra marchigiano, Stefano Gatti, che ringrazio per avermi concesso questa sua anteprima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it