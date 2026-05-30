L’Udc: “Il presidente della Provincia non deve essere una espressione unitaria di maggioranza e opposizione del Consiglio”

Di ALESSANDRO DI DOMENICO*

PESARO – A Luglio verrà eletto il nuovo Presidente della Provincia di Pesaro Urbino e l’UDC di Pesaro si auspica che venga eletto un sindaco del Centro Destra eletto nelle recenti amministrative del 2024.

Le continue sconfitte delle sinistre, anche nelle elezioni amministrative suppletive di questo ultimo fine settimana, dimostra che l’elettorato oggi ha una totale sfiducia nei confronti del PD del cosiddetto “campo largo”, da noi già in auge e peraltro con scarsi risultati, e che per la elezione del Presidente della Provincia non occorrono “inciuci” di sorta.

Venga eletto con i voti dei consiglieri comunali e centro destra e le sinistre presentino i loro rispettivi candidati e si vada alla conta.

Pesaro e Fano hanno una buona parte dei voti utili per far eleggere il primo Presidente della Provincia di Pesaro Urbino non di sinistra e così dovrà accadere.

Tutta l’agitazione di questi giorni che ha mosso Ucchielli e Biancani per cercare una “trattativa unitaria” è fuori luogo ed anche speciosa.

Sul tavolo ci sono troppe questioni per lasciare spazio a chi fino ad oggi ha voluto fare il bello e cattivo tempo; dalla gestione dei rifiuti, a quello delle acque fino ad arrivare alle infrastrutture. Una provincia “arretrata” che ha solo bisogno di discontinuità rispetto al passato.

Quindi la segreteria comunale dell’UDC chiede agli organi di coalizione a livello Provinciale di provvedere alla indicazione del candidato del Centro Destra che dovrà confrontarsi con quello delle sinistre, evitando qualsiasi forma di accordo unitario che inesorabilmente porterà a compromessi e accordi che di fatto paralizzeranno l’attività del Presidente stesso.

*Segretario Comunale UDC – Ex consigliere comunale UDC

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