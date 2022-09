Venerdì Giuliano Cardellini presenta il suo nuovo libro “Vivi il tuo Ben Essere”

PESARO – Continua con grande successo la presentazione del nuovo libro “Vivi il tuo Ben Essere” dell’artista morcianese Giuliano Cardellini. Dopo Morciano, Gradara e Monte Cerignone, l’artista presenterà il suo nuovo libro “Vivi il tuo Ben Essere”, venerdì 9 settembre, alle 19, anche all’“Alexander Museum Palace Hotel” di Pesaro, in viale Trieste n. 20. Un luogo di esposizione permanente di opere d’arte, di ritrovo di poeti, artisti, scrittori per la presentazione/esposizione delle loro opere.

VIVI IL TUO BEN ESSERE

Un libro che Cardellini ha voluto scrivere per condividere, con tutti, la sua esperienza di vita, come una sorta di strumento e modello per conoscere il suo metodo. Una nuova opera letteraria, insomma, che si inserisce a pieno titolo nel contesto più generale della “Scienza della Felicità” e della “Ricerca del Benessere”.

L’artista e scrittore trae dalla sua esperienza di studio, di ricerca, di vita personale e anche professionale, questa opera letteraria, in cui introduce parole e concetti del tutto innovativi. Primo fra tutti il “Ben Essere” secondo Cardellini, che si differenzia nettamente dal benessere.

L’autore appare in una nuova veste, una sorta di life coach, che attraverso suoi suggerimenti ed una idonea formazione, conduce verso il Ben Essere.

“VEDERE non è PERCEPIRE, SENTIRE NON è ASCOLTARE” – sottolinea Cardellini -.Se una persona sta bene con se stessa, tende a dare, ad essere disponibile, ad essere ragionevole, a partecipare e, soprattutto, ad essere solidale. Infatti, il segreto del nostro Ben Essere è nel Giusto Equilibro Armonioso Variabile. I Taoisti amano l’acqua, qualcosa che cerca sempre l’equilibrio, come l’acqua – conclude l’artista -.Dobbiamo essere fluidi, non statici. Ogni persona è una TRINITÀ”.

Giuliano Cardellini, artista poliedrico di Morciano di Romagna, nonché ideatore e direttore del TMUB di Morciano (primo museo temporaneo, in Italia e nel mondo, dedicato a Umberto Boccioni). Vanta una decennale esperienza nell’arte contemporanea soprattutto con opere di carattere concettuale e performative. Negli ultimi anni si è concentrato maggiormente nella sperimentazione e ricerca dando luogo a nuovi linguaggi espressivi, diventando un artista riconosciuto non solo in Italia ma anche nel panorama artistico internazionale d’avanguardia. Autore di tre libri di poesia pubblicati e di successo, del saggio “Vivi il tuo Ben Essere” e di due cortometraggi, viene definito dal mondo della critica artistica: “il poeta scultore dell’interiorità”.

Info e prenotazioni: vivi@iltuobenesseregc.it; 3356117015

