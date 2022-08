Videosorveglianza aumentata ad Ancona con 4 nuove telecamere nel parcheggio di Corso Carlo Alberto

ANCONA – Continua l’incremento del sistema di videosorveglianza in città. Sono state installate proprio in questi giorni e sono già in funzione da mercoledì scorso, quattro nuove telecamere nella zona del parcheggio comunale di Corso Carlo Alberto, dietro la piazzetta della Coop.

L’Amministrazione, in modo costante e programmato, sta proseguendo in questa attività in tutta la città, in particolare in quelle zone che debbono essere maggiormente sottoposte a controllo.

“Interveniamo in questo modo dando risposte concrete e in stretta sinergia con i residenti e gli operatori della zona – spiega l’assessore alla Sicurezza e Manutenzioni, Stefano Foresi -. Un’azione volta a garantire una città più controllata e quindi più sicura, grazie al rapporto con i cittadini e con il presidio costante delle forze dell’ordine”,

