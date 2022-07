Presentato a Pesaro il nuovo portale di Confcommercio Marche Nord

PESARO – Comunicare tra storia e innovazione. Per i suoi 77 anni, fu fondata il 31 luglio del 1949, Confcommercio Pesaro Urbino/Marche Nord si è regalata il nuovo portale: www.confcommerciomarchenord.it.

Uno strumento nel quale trovano adeguato spazio tutte le realtà legate a Confcommercio, i servizi erogati, partners, team. Con il portale e i social, l’associazione di categoria diventa sempre più digitale per comunicare puntualmente le proprie molteplici attività e fornire un servizio ancora migliore. Per l’importante occasione non è voluto mancare Sergio De Luca, direttore centrale comunicazione e immagine di Confcommercio Imprese per l’Italia.

Molto soddisfatto il direttore generale Amerigo Varotti: «E’ una giornata molto importante per la nostra Confcommercio. Il 31 luglio del 1949 nacque l’associazione commercianti di Pesaro Urbino, che poi ha preso l’attuale denominazione. Oggi siamo la più grande associazione del terziario delle Marche e la più ramificata. Nel turismo rappresentiamo oltre il 90% delle strutture.

Costantemente ci siamo adeguati ai tanti cambiamenti con continue iniziative: l’associazione ristoratori, il tour operator, l’Itinerario della Bellezza. Ora un nuovo portale perché vogliamo comunicare al meglio». A seguirne la realizzazione il vicedirettore Agnese Trufelli: «Un grande regalo per noi, per le nostre imprese, dipendenti, collaboratori e il territorio che rappresentiamo e promuoviamo. Con i piedi ben saldi in 77 anni di storia guardiamo al futuro con i giusti strumenti per affrontare al meglio le tante sfide quotidiane. Un sito nel quale trova ampio spazio il team, percè è giusto metterci la faccia, mette in rete tutte le varie realtà legate a Confcommercio, offre alle aziende molteplici risposte e possibilità di interagire. E’ inclusivo, accessibile anche a ipovedenti e ne andiamo orgogliosi. Sarà ulteriormente implementato».

Nel dettaglio è entrato Dario Tana, fondatore di DT ecommerce consulting, azienda che ha realizzato il portale: «La piattaforma utilizzata è WordPress, nell’ultima versione stabile, completamente open source. La grafica è di tipo responsivo con delle modifiche dedicate all’ambiente mobile. Abbiamo rivisto l’usabilità del progetto rendendolo molto fruibile, pensando a diversi punti di contatto diretto, la chat, e whatsapp».

De Luca, complimentandosi con Confcommercio Marche Nord per l’attenzione alla comunicazione si è soffermato sui grandi cambiamenti che sta subendo quest’ultima e quanto sta facendo l’associazione di categoria: «Con la pandemia la disinformazione è cresciuta del 500%. Ma l’informazione non è tutta uguale. La forza dei giornali è l’attendibilità e qualità. Poi ci sono i blog, i social. Confcommercio da subito ha recepito l’importanza della crossmedialità, di una comunicazione integrata: ogni strumento è fondamentale e va usato correttamente. Questo ci ha portato dal 2019 al 2021 ha un notevole aumento del traffico sociale e dei follower. Siamo cresciuti molto più di altre associazioni; il nostro è il sito più visitato tra le organizzazioni. Oggi Confcommercio è una fonte autorevole alla quale in tantissimi si affidano per informarsi».

