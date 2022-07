Ambulante ucciso nel centralissimo Corso Umberto I di Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – Un ambulante nigeriano di 38 anni è stato ucciso, nel primo pomeriggio di oggi – poco dopo le ore 14 -, nel centralissimo Corso Umberto I, a Civitanova Marche.

La vittima, Alika Ogorchukwue (nella foto), abitava a San Severino Marche ed aveva 38 anni.

Secondo quanto si è appreso l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente anche con una stampella (l’aveva lo stesso nigeriano, per potersi spostare).

L’aggressore è stato bloccato subito dopo dalle forze dell’ordine.

In Corso Umberto I, scattato l’allarme, sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentottenne.

Subito dopo sono arrivate le forze dell’ordine ed il magistrato di turno, il dottor Claudio Rastrelli.

“Nel primo pomeriggio – ha dichiarato in serata il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica – una aggressione mortale, avvenuta in Corso Umberto I, ha scosso e addolorato tutti noi.

“A nome della Città tutta, esprimo la più ferma condanna verso azioni di tale natura e verso ogni forma di violenza che non può trovare alcun fondamento ed alcuna giustificazione.

“Questo inaccettabile episodio – ha aggiunto il sindaco Ciarapica – ci invita tutti a non abbassare mai la guardia contro ogni forma di violenza. Siamo vicini alla famiglia della vittima e continueremo a fare tutto quello che è in nostro potere per combattere la violenza e per favorire la pacifica convivenza e la tolleranza.

“Sto seguendo in prima persona – ha sempre detto il sindaco di Civitanova Marche -, con le competenti autorità, gli sviluppi della questione. Esprimo un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, al Prefetto ed al Questore per il lavoro che stanno svolgendo e per la pronta risposta data, che ha già consentito di assicurare alla giustizia l’autore del delitto.

“Fondamentale è stato – ha detto sempre il sindaco Ciarapica – il supporto del sistema di videosorveglianza di cui Civitanova è dotata. Trattasi di un episodio gravissimo ma che non può descrivere la realtà della nostra Città. Civitanova è una città pacifica, accogliente, sicura e questa sera è sgomenta per una vicenda estranea al suo carattere e alla sua anima. Una preghiera per la vittima”.

“È vergognoso che nel pieno centro di una città turistica e molto frequentata come Civitanova Marche si assista a episodi del genere”, è quanto afferma, invece, il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti.

“Mentre la sinistra e la stampa asservita al Pd si affannano a combattere un nemico inesistente come il fascismo, la Lega vuole lavorare con serietà e concretezza per garantire sicurezza in tutte le città italiane – prosegue Marchetti – non appena torneremo al governo, stavolta insieme al centrodestra unito, metteremo subito in campo misure in grado di tutelare i cittadini e la loro incolumità. La sicurezza – conclude Marchetti – è e sarà sempre una delle nostre priorità”.

