Una giornata speciale al Museo Omero con l’esercitazione dei Vigili del fuoco

ANCONA – Per tutta la mattina il Museo Tattile Omero di Ancona è stato animato da una insolita folla: erano i circa 70 figuranti dell’esercitazione attraverso la quale è stato testato il piano di emergenza del museo e sono state osservate le reazioni degli occupanti e degli addetti antincendio.

Alle ore 10.40 in tutti i locali del museo è echeggiato l’allarme antincendio, attivato, fortunatamente solo per simulazione, da un principio di incendio ai piedi di una delle scale. La risposta degli addetti è stata immediata e sono state messe in atto le azioni previste dal piano tra le quali la chiamata dei Vigili del Fuoco. E’ stata quindi avviata l’evacuazione dei locali, tenendo conto delle diverse esigenze ed in alcuni casi delle difficoltà riconducibili alla disabilità di alcuni degli occupanti. Nella simulazione alcuni dei percorsi d’esodo sono stati resi impraticabili simulando la presenza di fumi dell’incendio. Di lì a breve sono giunte sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco che, subito dopo la simulazione delle operazioni di spegnimento, hanno effettuato alcuni interventi di soccorso a persone con esigenze speciali rimaste bloccate all’interno dei cinque livelli in cui si articola l’edificio, utilizzando le tecniche specifiche per le quali da alcuni mesi si lavora al Comando di via Bocconi per formare il personale.

In un caso utilizzando un respiratore ausiliario i Vigili del Fuoco hanno accompagnato all’esterno una persona non vedente attraversando locali nei quali è stata simulata la presenza di fumo. In un altro caso, visitatori non udenti bloccati nel laboratorio sono stati avvicinati dai soccorritori che mediante il linguaggio dei segni hanno comunicato loro la necessità di evacuare dall’edificio. Due persone con ridotte capacità motorie su sedia a ruote sono stati soccorse: in un caso attraverso la rampa di scale e nell’altro, mediante l’allestimento di una teleferica, attraverso una finestra del secondo piano del museo.

L’esercitazione si è svolta alla presenza dei rappresentanti della Direzione del Museo, dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano che hanno avviato una collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando di Ancona.

Nel corso della simulazione sono stati raccolti dati ed effettuate osservazioni che saranno utili per l’approfondimento della conoscenza dei fenomeni che regolano l’esodo in un edificio, per il miglioramento della gestione dell’emergenza e per l’approntamento di specifiche tecniche da parte dei Vigili del Fuoco.

Le informazioni raccolte ed elaborate saranno trasferite all’”Osservatorio sui temi della sicurezza e del soccorso alle persone con esigenze speciali” che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha costituito per affrontare con sempre maggiore efficacia le problematiche sul tema.

La giornata che prima della simulazione aveva visto gli addetti al museo intrattenere le decine di ragazzi in laboratori e visite guidate, si è poi conclusa con un momento di festa e di convivialità organizzato dai Vigili del Fuoco in congedo.

