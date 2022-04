Eddy Ceccarelli: “No compagno Mangialardi, mi dissocio da questo agire. Il Pd tutto dovrebbe farlo”

Lettera di un’iscritta al Partito democratico al capogruppo regionale sul “caso Salvini”

di EDDY CECCARELLI*

ANCONA – No ‘compagno’ Mangialardi (che ho votato). Per mostrare che Salvini è un imbec***e​ non dobbiamo diventare come lui. Fare i ganzi con lo stesso ‘stile’. Le immagini comunicano più delle parole!​ Sono immediate. Suscitano o risvegliano emozioni. Siamo in Italia e abbiamo buona memoria.

La foto postata (Salvini e LePen a testa in giù) evoca il Duce e Claretta fucilati da un partigiano. E la foto, Mangialardi, l’hai postata il 25 aprile. Serve un’analisi più approfondita? Non credo.

Io (iscritta Pd) mi dissocio da questo agire. Il Pd tutto dovrebbe farlo! So che ti è stato consigliato di rimuovere il post, cosa che hai fatto. Restano il fatto grave che infanga il Pd di cui dovresti essere ‘faro” in Regione, e il silenzio ufficiale del partito. Ci spero ancora che esca da questo silenzio che nel sentire popolare ‘acconsente’.​ La Politica ha un’etica (ricordi Berlinguer?) Abbiamo perso anche quella?

*Iscritta Partito democratico Marche

