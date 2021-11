Bilò e Biondi (Lega): “In arrivo dalla Regione oltre 72.000 euro per gli oratori della provincia di Ancona”

ANCONA – “La Regione Marche, su iniziativa dell’assessore Giorgia Latini, ha stabilito di stanziare oltre 72.000 € per gli oratori della provincia di Ancona, riconoscendo così l’importanza del ruolo sociale che svolgono. Gli oratori sono luoghi importanti dove far crescere i giovani, sostenendoli nei percorsi scolastici, indirizzandoli allo sport ed educandoli alla gestione responsabile del tempo libero, alla solidarietà, all’integrazione religiosa, alle attività artistiche e culturali”.

Il vicecapogruppo della Lega in Consiglio regionale Mirko Bilò e la collega consigliera Chiara Biondi sottolineano così l’intervento a sostegno degli oratori previsto dalla giunta regionale. Un contributo complessivo di 300.000 € a favore delle 13 diocesi marchigiane per sostenere progetti di rete, unitamente a tutti gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica e associazioni ecclesiali che svolgeranno attività di oratorio a favore di adolescenti e giovani.

“L’obiettivo è favorire il regolare funzionamento degli oratori contenendone i costi in questo periodo di pandemia oltre a finanziare alcune attività e progetti a favore di adolescenti e giovani volti a garantire esperienze di socialità e attivare una rete anche attraverso l’integrazione digitale e l’uso sapiente della tecnologia – riferiscono Bilò e Biondi entrando nel dettaglio – Nella provincia di Ancona è previsto un sostanzioso contributo per un totale di oltre 72.000 euro. In particolare per l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo è previsto uno stanziamento di 30.354,09 €, per la Diocesi di Jesi di 11.109,97 €, per quella di Fabriano-Matelica un contribuito di 10.504,78 €. Alla Diocesi di Senigallia sono destinati 18.951,16 € di contributo, alla Prelatura territoriale di Loreto 1.578,42 €.

“Una parte significativa dell’intervento è rivolta alla formazione dei responsabili di oratorio, degli operatori, del personale ausiliario e dei partecipanti alle attività. Uno degli impegni più importanti che questa giunta regionale si è assunta è quello di guardare sempre con grande attenzione ai giovani, aiutandoli nella fase di crescita e dando loro opportunità e prospettive, e la scelta di finanziare gli oratori marchigiani va certamente in questa direzione – concludono Bilò e Biondi – Non va dimenticato che molti progetti realizzati dagli oratori riguardano la creazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti fragili a rischio di emarginazione sociale e povertà educativa”.

