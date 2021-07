Pesaro si prepara ad ospitare il Festival di danza contemporanea Hangartfest

di PAOLO MONTANARI

PESARO – Si è svolta nella sala rossa del Comune di Pesaro, la presentazione della 18esima edizione del Festival di danza contemporanea Hangartfest che si svolgerà a Pesaro dal 1 settembre al 30 ottobre.

Presenti il direttore artistico di Hangartfest Antonio Cioffi, il vice presidente del Consiglio regionale Andrea Biancani, l’assessore alla Bellezza del comune di Pesaro Daniele Vimini. Anche la XVIII edizione dell’Hangartfest è un festival di transizione e rientra nel progetto per la candidatura di Pesaro per capitale europea della cultura nel 2024.

Quest’anno il festival avrà come filone principale la danza contemporanea italiana, ma vi saranno anche spettacoli non solo dal vivo 20 serate, ma anche in video danza. In particolare vi saranno nove prime regionali e 12 serate di proiezioni.

Un programma variegato il cui obiettivo finale è costituire una comunità di spettatori attivi. Quest’anno le locatione saranno le stesse : l’ex chiesa della Maddalena, la corte di Palazzo Mazzolari e i Musei Civici. Un programma ricco che prevede Rab Express, Video Box, Museo in danza, Tratti divisi alterati, Tempo di posa, Pezzi fragili, Prelude, Whoman, Mobius dovices e la novità del Premio Interfaccia digitale proiezioni premiazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it