Le giovani promesse della boxe marchigiana protagoniste sabato sul ring di Fermo

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Riunione fiume quella proposta sabato 12 giugno presso la palestra Coni di Fermo, con inizio alle ore 16, dalla Nike, ed imperniata sul confronto interregionale fra Marche, Toscana ed Abruzzo.

Nota di merito non è solo nel numero dei combattimenti in programma, ben 15, né quella di avere coinvolto tre regioni ma soprattutto quella di avere impostato il confronto sulle categorie dei schoolboy, junior e youth.

Giovanissimi e giovani dai 13 ai 18 anni che costituiscono il vivaio, la linfa del pugilato regionale. E’ una ricerca del talento di cui le società marchigiane ed in primis la Nike di Fermo si sono fatte carico e che va elogiata.

Presente anche, e non poteva essere altrimenti, il pugilato femminile che vede la locale Alessia Corradetti, recente medaglia di bronzo agli italiani nella propria categoria dei 54 kg, opposta alla toscana Massone Giulia in un match sicuramente di grosso impegno per entrambe.

Numerosi anche gli altri argomenti di interesse che si appuntano soprattutto sugli atleti marchigiani più in forma del momento quali gli anconetani Fiore Nicholas, Fondi Lorenzo, Giacchetti Matteo e Omid, i fermani Tulli e Belleggia ed il sambenedettese Manzo. Dalla Toscana e dall’Abruzzo non vengono certamente per perdere e schierano i loro migliori elementi. Uno spettacolo sicuramente al top ancora vietato al pubblico che potrà rifarsi fin dalla prossime settimane con spettacoli all’aperto e con l’alleggerimento delle norme anti Covid che riguarderanno la nostra regione.

Il programma

Schoolboy kg 57: Kazungu Claudio (Di Giovanni) vs Pucci Manuel (Livorno Boxe); junior kg 60: Fadaelmbarhan Omid vs Corbini Luigi (Boxe Siena); Tarquini Lorenzo ( Boxe Kaflot) vs Galliani Fabio (Di Giovanni); kg 63: Fondi Lorenzo (Upa) vs Santucci Niccolò (Yama Arashi); Bernardini Geremia (Pug. 1923) vs Rossi Flavio (Pug. David Tobini); kg 54: Colonna Cristian (Minchillo Boxe) vs Mosca Sante (Fight Club Firenze); Kg 67: Tulli Lorenzo ( Nike) vs Salzillo Pasquale (Boxe Calenzano); Kg 75: Cascini Andrea (Ivanko Boxing) vs Gjeli Emanuele (Pug. Livornese); kg 68: Fedeli Marco (Pug. 1923) vs Gentili Federico (Pug. Davd Tobini); Youth kg 54: Corradetti Alessia (Nike) vs Massone Giulia (Fight Grosseto); Kg 64: Giacchetti Matteo (Pug. Dorica) vs Etna Francesco (Pug. Massese); kg 69: Fiore Nicholas (Pug. Dorica) vs Gjeli Matia); Manzo Simone (pug. 1923) vs Marianucci Corrado(Boxe Salvemini); kg 75: Carlucci Gianluca (Phoenix Boxe) vs Pagnini Diego (Pug. Pratese); kg 81: Belleggia Michele (Nike) vs Ghilarducci Marvin (Boxe Salvemini)

