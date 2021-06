Al Porto Antico, sotto l’Arco di Traiano, Ancona ospita due manifestazioni pugilistiche

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Torna il pugilato nella Dorica, forse nella sua cornice più bella: presso il Porto Antico, sotto l’Arco di Traiano. Ci torna con due manifestazioni consecutive: la prima per sabato 19, destinata ai dilettanti, e la seconda domenica 20 per una mista il cui clou sarà retto dal professionista anconetano Mattia Occhinero.

Un impegno veramente importante che i dirigenti della Upa e segnatamente il coach Marco Cappellini hanno fortissimamente voluto per interrompere una assenza che ,causa la pandemia, si era prolungata ormai troppo. Nella serata di sabato, inizio alle ore 18,30, combatteranno tutti o quasi gli atleti del sodalizio anconetano fra cui Pepe, Baldoni, Fiore e Fondi, potenziati da elementi delle palestre marchigiane, opposti a pugili detta Toscana e dell’Emilia Romagna. Interessante il match femminile che vede il rientro di Laura Fiori, una delle prime ragazze anconetane a calzare i guantoni. Rientra dopo il matrimonio sicuramente con un poco di ruggine ma siamo certi che esprimerà sul ring quella boxe aggressiva che l’ha sempre caratterizzata.

Da tenere d’occhio il confronto campanilistico fra Baldoni di Ancona e Mancini di Fabriano che data la caratura di entrambi si preannuncia, almeno sulla carta, fra i più appetibili. Nella serata di domenica, stessa ora, dopo un prologo dilettantistico fra pugili della regione, si sfideranno sulla distanze delle sei riprese Mattia Occhinero ed il pugliese, di stanza a Cesenatico, Pio Antonio Nettuno.

Un match importante questo che segna un ulteriore avvicinamento per l’imbattuto anconetano al titolo nazionale. Un avversario pericoloso soprattutto per la sua esperienza in quanto professionista dal 2009 con 23 incontri disputati fra cui sette per il titolo nazionale ed uno per quello della Unione Europea. Occhinero dalla sua opporrà una indubbia maggiore freschezza data dalla età: venticinque anni contro i trentacinque del suo avversario e soprattutto il desiderio di battersi per il titolo italiano meta dei sogni di ogni professionista. Il pugile anconetano sente che è giunto ormai il suo momento ed una affermazione, magari alla grande, su un pugile della esperienza di Pio Antonio Nettuno potrebbe aprirgli la strada per un match al vertice che la Upa è pronta ad offrirgli .

Programma di sabato 19

Junior kg 65: Fondi Lorenzo (Upa) vs Tumminaro Lorenzo (Lastra a Signa); Kg 70: Fiore Nicholas (Upa) vs Di Renzo Raffaele (Boxe Nichelino); Elite 2^ kg 64: Gioacchini Leonardo (Dorica) vs Ianucillo Christian (Lastra a Signa); kg 81: Saber Ben Trifa (Nike) vs Rocchi Alberto (Lastra a Signa); Pepe Marzio (Upa) vs Nour Amil (Boxe Nichelino), Elite kg 55: Fiori Laura (Boxe Gym) vs Gessica Ghini (B.C.Medicina); kg 64: Maski Yassine ( Audax) vs Okoye Joseph (Costantino Boxe); Baldoni Alessandro (Upa) vs Mantini Matteo (Pug. Fabriano).

Programma di domenica 20

Junior kg 60: Omid Fadaeihobarhan (Upa) vs Kolodzij Davide (Pug. Jesina); kg 80: Gabbanelli Anacleto (B.C. Castelfidardo) vs Alupului Matteo (Pug. Senigallia); Youth kg 64: Carlucci Gianluca (Phoenix) vs Campa Michele (Cattolica Boxe); Pellonara Diego ( Pug. Jesina) vs Bregu Xhonatan (Nike); kg 75: Sbriccoli Luigi (Nike) vs Squillante Diego ( Pug. Dorica); Elite 2^ kg 60: Panebianco Gabriele (Upa) vs Gramaccini Antonio (Nike); kg 69: Doda Qamil (Pug. Jesina) vs Parmegiani Leonardo (Nuova Cluana Boxe); Professionisti pesi super Bantam: Occhinero Mattia (Upa) vs Pio Nettuno Antonio (Biagini Rimini)

