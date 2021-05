Alla scoperta delle eccellenze delle Marche

Confartigianato incontra Manlio di Stefano, sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale. Visita in tre aziende

ASCOLI PICENO – Tre esempi di eccellenza del nostro territorio, aziende emblema del saper fare. Confartigianato Marche con il presidente ed il segretario regionali Giuseppe Mazzarella e Giorgio Cippitelli hanno incontrato il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale on. Manlio Di Stefano con il quale hanno visitato tre aziende dell’ascolano, alla presenza della presidente della Confartigianato di Ascoli Piceno Natascia Troli, del segretario dell’Associazione di Macerata- Ascoli Piceno – Fermo Giorgio Menichelli: Hp Composities spa ( materiali compositi per automotive e nautica), F.lli Tempera ( produzione e lavorazione olive), Abit srl ( famiglia Pinto, lavorazioni stradali, recupero inerti).

L’artigianato e le piccole imprese sono pronte ad affrontare le sfide del futuro e a contribuire al rilancio del made in Italy sui mercati mondiali.

I valori tradizionali di creatività, personalizzazione, eccellenza manifatturiera e ricerca costante dei nostri imprenditori uniti all’utilizzo delle tecnologie digitali, saranno vincenti per soddisfare le esigenze dei consumatori e le nuove richieste del mercato. Quello dell’artigianato e della piccola impresa è un sistema che nel proprio Dna incorpora i valori della sostenibilità economica, sociale e ambientale. La crisi ha colpito duramente le aziende ma i nostri imprenditori e il loro management, hanno anche mostrato grandi capacità di resilienza e ora vogliono contribuire a costruire il rilancio del Paese. Per questo confidiamo in un impegno deciso per accelerare la campagna vaccinale e realizzare, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, le riforme indispensabili alla ripresa economica.

Esprimo, ha detto il sottosegretario Manlio di Stefano, grande apprezzamento per il sapere fare delle Marche, l’innovazione, la qualità, l’impegno professionale e umano che ho potuto apprezzare in questo territorio, in queste aziende.

