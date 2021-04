Rimosse dai Vigili del fuoco le parti pericolanti di un edificio

CASTELFIDARDO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Matteotti, a Castelfidardo, per rimuovere delle parti di cornicione pericolante da una palazzina.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha rimosso le parti di intonaco vetuste dall’edificio con l’ausilio dell’autoscala.

Presente sul posto anche il personale dell’Ufficio Tecnico comunale che ha provveduto al transennamento della zona sottostante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it