“Nelle Marche occorre valorizzare i lavoratori della sanità”

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil – Cisl Fp – Fpl Uil: “Mancano le risorse per il 2021, personale pronto alla mobilitazione”

ANCONA – Le segreterie di FP CGIL – CISL FP – FPL UIL MARCHE esprimono forte preoccupazione per i dati comunicati dal Servizio Salute della Regione Marche circa le risorse economiche presenti per riconoscere la professionalità ed il lavoro svolto dagli operatori sanitari nei reparti Covid nel corso dell’anno appena iniziato.

Di fatto le risorse previste dalla Legge di Stabilità per tutte le realtà del SSR nel 2021 sarebbero complessivamente di appena 1.100.00 euro , una cifra neanche sufficiente a pagare le indennità previste dal CCNL.

Una beffa inaccettabile per coloro che da mesi rischiano quotidianamente la vita per assistere i malati Covid. FP CGIL – CISL FP – FPL UIL MARCHE si attiveranno sia con i vertici della sanita regionale che con i parlamentari marchigiani per trovare adeguate risorse per a valorizzare coloro che a parole vengono denominati “eroi” , ma che nei fatti devono anche lottare per veder riconosciuto quanto dovuto.

Se entro i prossimi giorni non arriveranno adeguate risposte sulla valorizzazione del personale impegnato nell’ emergenza Covid , che purtroppo durerà ancora per mesi stante anche la mancanza di vaccini, FP CGIL – CISL FP – FPL UIL MARCHE si riservano la possibilità di indire lo stato di agitazione del personale.

